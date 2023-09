MJ Gleeson plc est une société basée au Royaume-Uni qui se concentre principalement sur la construction de maisons et la promotion foncière. La société opère à travers deux segments : Gleeson Homes et Gleeson Land. Le segment Gleeson Homes concerne principalement la vente de propriétés résidentielles. Le segment Gleeson Land est lié à la vente de terrains. Il opère dans le sud et l'est de l'Angleterre, le nord de l'Angleterre et les Midlands. Les filiales de la société comprennent Gleeson Developments Limited, Gleeson Regeneration Limited, Gleeson Developments (North East) Limited, Gleeson Strategic Land Limited et MJ Gleeson Group Limited.

Secteur Construction de logements