(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

MJ Gleeson PLC - Constructeur de maisons à Sheffield, Angleterre - Gleeson Homes a vendu 1 772 maisons neuves au cours de l'exercice clos le 30 juin, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Malgré les difficultés persistantes du système de planification, Gleeson Land a vendu quatre sites au cours de l'année. "Nous avons réalisé une performance globale solide, Gleeson Homes ayant dépassé les attentes au cours de ce qui a été une année difficile", a déclaré Graham Prothero, président-directeur général. "Nous progressons dans la mise en œuvre de notre principale priorité stratégique, qui consiste à développer considérablement nos activités à moyen terme. Pour l'avenir, nous prévoyons une augmentation de la demande de logements neufs à mesure que les taux d'intérêt commenceront à baisser et que la confiance des consommateurs se rétablira. Nous nous attendons également à ce que Gleeson Land réalise un certain nombre de cessions importantes de terrains dans les mois à venir". Gleeson Land se dit confiant dans ses performances pour la nouvelle année, dans le cadre d'un "environnement opérationnel plus stable".

Hornby PLC - Fabricant de modèles réduits basé à Margate, en Angleterre - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 2,0 %, passant de 55,1 millions de livres sterling à 56,2 millions de livres sterling. La perte avant impôt passe de 5,9 millions de livres sterling à 8,7 millions de livres sterling. Les frais généraux augmentent de 13 %, passant de 28 millions de livres sterling à 31,7 millions de livres sterling. "Les ventes ont été légèrement réduites en mars par rapport aux prévisions en raison des retards de livraison en mer Rouge et du déplacement de certains conteneurs de grande valeur en avril", ajoute l'entreprise.

Norman Broadbent PLC - Société de recrutement basée à Londres - Le revenu net d'honoraires au premier semestre de l'année a baissé de 14% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,5 millions de livres sterling. Les bénéfices sous-jacents avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devraient se situer entre 100 000 et 150 000 livres sterling, contre 270 000 livres sterling en glissement annuel. "La croissance est rarement linéaire d'un trimestre à l'autre, mais il ne fait aucun doute que, comme c'est le cas dans l'ensemble des secteurs de la recherche de cadres et du recrutement, nous sommes confrontés à des conditions de marché extrêmement difficiles. Cependant, cela n'affecte pas la confiance que nous avons dans nos perspectives. C'est pourquoi, tout en étant conscients des coûts au premier semestre 2024, nous avons continué à investir, en augmentant et en renforçant nos effectifs afin de nous assurer que la société est bien positionnée pour tirer parti de la reprise lorsqu'elle se produira", a déclaré le PDG Kevin Davidson.

DP Poland PLC - exploitant des magasins et restaurants Domino's pizza en Pologne et en Croatie - déclare que "la croissance s'est accélérée" au cours du deuxième trimestre 2024. Les ventes totales de systèmes en Pologne au cours du deuxième trimestre ont augmenté de 24%, la croissance s'étant accélérée par rapport aux 17% du premier trimestre. Pour l'ensemble du semestre, les ventes de systèmes ont augmenté de 21 % pour atteindre 130,2 millions de PLN, soit environ 25,7 millions de GBP. En Croatie, les ventes de systèmes ont fait un bond de 65 % au deuxième trimestre, après une hausse de 72 % au premier trimestre. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes de systèmes en Croatie ont augmenté de 69 % pour atteindre 1,8 million d'euros. Le directeur général Nils Gornall déclare : "Nous sommes en bonne voie pour ouvrir 16 nouveaux magasins en 2024, dont quatre sont des déménagements, augmentant ainsi le nombre de nos 111 magasins actuels. Dans l'ensemble, nous sommes extrêmement satisfaits de la croissance des ventes et nous envisageons le reste de l'année avec confiance. Le groupe continue de démontrer ce qu'il est possible de réaliser dans ses magasins en propre, et la transition prévue vers un modèle de sous-franchisé accélérera la croissance et augmentera le rendement du capital."

Cambridge Cognition Holdings PLC - société basée à Cambridgeshire, Angleterre, qui développe et commercialise des solutions numériques d'évaluation de la santé cérébrale - reçoit une subvention d'Innovate UK, l'organisme britannique chargé de l'innovation. L'entreprise a été sélectionnée pour fournir des évaluations cognitives vocales et par écran tactile dans le cadre du projet Bio-Hermès 2 de la Global Alzheimer's Platform Foundation.

Schroder British Opportunities Trust PLC - Fonds d'investissement public et privé basé à Londres et axé sur les sociétés britanniques de petite et moyenne capitalisation - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars a augmenté de 2,5 % par rapport à l'année précédente, passant de 107,32 pence à 110,05 pence. "Au cours des 12 derniers mois, la croissance positive de la valeur nette d'inventaire a été alimentée par des gains de juste valeur dans le portefeuille de capital-investissement (non coté) qui a continué à bien se comporter. La société a bénéficié de sa concentration sur les secteurs du capital de croissance et du rachat d'entreprises, plutôt que sur les entreprises en phase de démarrage ou en phase de pré-IPO", ajoute le communiqué. "Les participations publiques de la société ont nui à la performance, bien qu'elles aient été aidées par l'offre publique d'achat de City Pub Group par Young & Co's Brewery.

Onward Opportunities Ltd - société d'investissement axée sur les petites entreprises britanniques - déclare que la valeur nette d'inventaire à la fin du mois de juin s'élève à 116,32 pence par action, ce qui équivaut à un rendement total de 9,2 % sur une période de six mois, "une autre période encourageante de surperformance de la valeur nette d'inventaire". La valeur nette d'inventaire est passée de 106,5 pence à la fin du mois de décembre.

Bluejay Mining PLC - société d'exploitation de métaux avec des opérations au Groenland et en Finlande - annonce la découverte d'une minéralisation "significative de titane en roche dure" au projet d'ilménite de Dundas au Groenland. "Il s'agit de la première évaluation systématique du potentiel de la roche dans la zone de licence du projet et cela renforce le potentiel du projet en tant que source de classe mondiale de matière première de dioxyde de titane à haute teneur", ajoute Bluejay.

Central Asia Metals PLC - explorateur de cuivre, de zinc et de plomb, qui opère à la fois au Kazakhstan et en Macédoine du Nord - rapporte une production de cuivre de 6 608 tonnes à Kounrad au cours du premier semestre 2024, une production de zinc en concentré de 9 014 tonnes à Sasa et une production de plomb en concentré de 12 872 tonnes à Sasa. La production de cuivre a baissé de 1,6 % en glissement annuel, celle de zinc de 7,7 % et celle de plomb de 6,3 %. Nigel Robinson, PDG, déclare : "Kounrad a enregistré de bons résultats au cours du deuxième trimestre 2024, ce qui a permis d'aligner la production du premier semestre sur celle des années précédentes, après avoir été confronté à des conditions climatiques hivernales difficiles au cours du premier trimestre de cette année. La production de Sasa au T2 et au S1 2024 a été affectée par une modeste réduction du tonnage extrait, principalement en raison des défis à court terme inhérents à la transition vers une nouvelle méthode d'exploitation minière. Cette transition, qui s'est poursuivie au cours du trimestre, sera très bénéfique à plus long terme, car elle permettra de maintenir la durée de vie de la mine souterraine et de ses installations de stockage de résidus." Kounrad est en bonne voie pour atteindre l'objectif de production de cuivre de 13 000 à 14 000 tonnes pour l'année 2024. Sasa devrait atteindre une production proche de la limite inférieure de ses prévisions, soit 19 000 à 21 000 tonnes pour le zinc et 27 000 à 29 000 tonnes pour le plomb.

PetroTal Corp - axée sur le développement du pétrole et du gaz au Pérou - Production moyenne de 18 290 barils de pétrole par jour au deuxième trimestre, contre 18 518 au premier trimestre. Le deuxième trimestre a été marqué par un bref blocage de la rivière. "Le puits 18H fonctionne actuellement conformément aux attentes avec des taux de production initiaux sur 7 jours et 30 jours de 4 621 bopd et 3 929 bopd, respectivement. Le puits a coûté environ 17,3 millions USD et le retour sur investissement devrait être d'environ six mois aux prix actuels du pétrole", ajoute le communiqué.

Ilika PLC - Société de technologie des batteries à semi-conducteurs basée à Romsey, en Angleterre - enregistre un "chiffre d'affaires" de 2,1 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril, contre 702 000 livres sterling. Les recettes diminuent, passant de 33 800 GBP à 20 100 GBP, mais les subventions britanniques passent de 668 200 GBP à 2,1 millions GBP, ce qui explique la croissance du chiffre d'affaires. La perte avant impôt se réduit, passant de 8,9 millions de livres sterling à 5,8 millions de livres sterling. Graeme Purdy, directeur général, déclare : "Nous sommes fiers des succès que nous avons remportés dans le développement de notre technologie de batteries à semi-conducteurs. Nos deux lignes de produits, Stereax et Goliath, ont enregistré des progrès opérationnels significatifs alors que nous continuons à travailler à leur commercialisation. Entre-temps, les perspectives mondiales pour les VE et Goliath restent prometteuses. Suite aux réalisations de l'équipe, nous prévoyons d'être en mesure de fabriquer et de livrer aux clients des cellules de poche d'essai P1 entièrement caractérisées au second semestre 2024."

