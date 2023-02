MJ Gleeson révise son objectif annuel d'achèvement des travaux et réduit son dividende intérimaire.

(Alliance News) - MJ Gleeson PLC a annoncé jeudi qu'il a réduit son dividende intérimaire de 17% en raison de la baisse de ses bénéfices, et a déclaré qu'il a réduit ses prévisions annuelles d'achèvement des maisons en raison de la baisse des réservations nettes.

Pour les six mois qui se sont terminés le 31 décembre, le constructeur de maisons et investisseur foncier basé à Sheffield, en Angleterre, a fait état d'une baisse de 1,4 % du revenu total, qui est passé de 173,5 millions de livres sterling l'année précédente à 171 millions de livres sterling, principalement en raison d'une baisse de 82 % du revenu de Gleeson Land, qui s'est élevé à 4,3 millions de livres sterling, contre 23,3 millions de livres sterling un an plus tôt.

Chez Gleeson Homes, le carnet de commandes à terme était nettement inférieur à celui des années précédentes. En conséquence, 4,1 % de logements en moins ont été vendus au cours de la période, soit 894 logements contre 932 logements au cours de la même période l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 35 %, passant de 24,7 millions de GBP à 16,1 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation a diminué de 33 %, passant de 25,2 millions de GBP l'année précédente à 16,8 millions de GBP.

Le président-directeur général, Graham Prothero, a déclaré : "En termes de prévisions : la confiance, soutenue par l'amélioration des taux hypothécaires, revient lentement sur le marché, comme en témoigne l'amélioration des réservations nettes. Les volumes de l'année complète dépendant du rythme de la reprise, nous prévoyons maintenant de livrer entre 1 650 et 1 850 logements."

MJ Gleeson a déclaré un dividende intérimaire de 5,0 pence par action, en baisse de 17% par rapport aux 6,0 pence de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré qu'elle avait réduit son objectif d'achèvement des travaux pour l'ensemble de l'année à entre 1 650 et 1 850 logements. Elle a déclaré que les réservations nettes au cours des quatre dernières semaines ont doublé par rapport aux faibles niveaux observés avant Noël, mais qu'elles "restent inférieures aux niveaux habituellement observés à cette période de l'année".

La trésorerie nette au 31 décembre s'élevait à 13,5 millions GBP, contre 33,8 millions GBP au 30 juin.

Les actions étaient en hausse de 0,7 % à 460,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

