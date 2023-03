MJ Hudson signe un accord de prêt supplémentaire de 1,8 million de GBP

MJ Hudson Group PLC - société de conseil en gestion d'actifs - Conclut un accord avec son créancier principal existant pour lui accorder une nouvelle facilité de découvert à court terme, qui s'élève à 1,8 million de livres sterling. L'entreprise déclare que cela lui permettra de disposer d'un "fonds de roulement supplémentaire". La facilité à court terme portera un intérêt de 5% plus le taux de base de la Banque d'Angleterre par an, plus des frais supplémentaires comme convenu avec le créancier.

Au début du mois de février, le directeur général et fondateur Matthew Hudson a démissionné de son poste de directeur général, quelques jours après la démission de l'auditeur de la société, Ernst & Young LLP, qui a fait état d'une "perte de confiance" à l'égard de la direction. Matthew Hudson dirigeait l'entreprise depuis sa création en 2010.

Cours actuel de l'action : Suspendu en décembre

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

