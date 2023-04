MJ Hudson vend ses unités de données et d'externalisation pour 40 millions de livres sterling

MJ Hudson Group PLC - société de conseil en gestion d'actifs basée à Londres - accepte de vendre ses divisions Data & Analytics et Business Outsourcing - soit la quasi-totalité de ses divisions opérationnelles restantes - à Apex Group dans le cadre d'une transaction en numéraire d'une valeur de 40 millions de livres sterling. Le produit de la vente sera utilisé pour réduire la dette et il est très peu probable qu'un montant substantiel, voire aucun montant, soit disponible pour les actionnaires après le paiement de tous les créanciers et des coûts. Prévoit de demander l'approbation des actionnaires pour annuler les actions sur l'AIM, ce qui, en cas d'approbation, devrait avoir lieu le 12 mai. A l'intention de notifier à l'autorité de régulation des avocats (Solicitors Regulation Authority) la fermeture proposée de son activité juridique.

