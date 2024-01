MJC Investments Corporation est engagée dans les industries du tourisme et du divertissement. Son objectif est d'acquérir par achat, location ou autre, des terrains ou des intérêts dans des terrains et des biens immobiliers, et de posséder, détenir, améliorer ou développer ces terrains ou biens immobiliers ainsi acquis, et de construire ou faire construire sur les terrains possédés, détenus, occupés ou acquis, des bâtiments, des installations et d'autres structures avec leurs dépendances, à des fins résidentielles, commerciales, à usage mixte, de loisirs, de jeux, d'attractions et de divertissements. L'entreprise opère dans deux secteurs : Le secteur des jeux et le secteur hors jeux. Le segment des jeux est engagé dans l'exploitation de casinos. Le segment hors jeu est consacré à l'exploitation d'hôtels. Elle possède et exploite le Winford Manila Resort and Casino (WMRC). WMRC est un complexe hôtelier situé dans le Grand Manille, plus précisément dans le parc touristique et commercial de San Lazaro, dans le quartier chinois historique de la capitale philippine. Il dispose de 128 chambres en suite, d'une salle de bal de 700 places, d'une piscine, d'une clinique dentaire, d'un centre de remise en forme et d'un centre d'affaires.

