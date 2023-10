MJL Bangladesh Limited est une société basée au Bangladesh, qui possède une usine de mélange d'huiles de lubrification à la pointe de la technologie. Elle mélange et vend des lubrifiants sur le marché local et exporte certains de ses produits sur le marché international. Les filiales de la société comprennent Omera Petroleum Limited (OPL), Omera Cylinders Limited (OCL) et MJL (S) PTE. LTD. OPL construit une usine de gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour importer, stocker et embouteiller, et distribuer le GPL par le biais d'un canal de commercialisation dans le pays. OPL met en place trois usines satellites d'embouteillage de GPL dans trois endroits différents du pays. La capacité actuelle de l'usine est de 300 000 mégatonnes (MT). OCL met en place une usine de fabrication de bouteilles de GPL pour répondre à la demande croissante du marché pour le GPL en tant que carburant alternatif pour les besoins en énergie du pays. MJL (S) PTE. LTD est engagée dans la vente en gros et le commerce de produits pétroliers et de produits connexes.