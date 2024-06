Mkango Resources Ltd. est une société d'exploration et de développement minier. L'activité principale de la société est l'exploration et le développement de terres rares et de minéraux associés avec quatre propriétés dans la République du Malawi, y compris le permis d'exploration de Phalombe (permis de Phalombe), le permis d'exploration de Thambani (permis de Thambani), le permis d'exploration de Chimimbe (permis de Chimimbe) et le permis d'exploration de Mchinji. Elle développe le projet de terres rares de Songwe Hill au Malawi. Parallèlement, la société développe une usine de séparation des terres rares à Pulawy en Pologne. Elle développe également des technologies vertes dans la chaîne d'approvisionnement des terres rares, notamment le recyclage des aimants en néodyme (NdFeB) ainsi que les technologies de séparation, d'aimants et d'alliages de terres rares. La société détient une participation de 100 % dans HyProMag, qui se concentre sur le recyclage des aimants de terres rares en circuit court au Royaume-Uni, une participation directe et indirecte de 90 % dans HyProMag GmbH et une participation de 100 % dans Mkango Rare Earths UK Ltd.

Secteur Métaux et minéraux précieux