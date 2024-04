MKS Instruments, Inc. fournit des solutions technologiques fondamentales. La société opère à travers trois segments : Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) et Materials Solutions Division (MSD). La division VSD fournit des solutions technologiques fondamentales pour la fabrication de semi-conducteurs, l'électronique, l'emballage et les applications industrielles spécialisées. Les produits de la division VSD sont issus de ses compétences de base en matière de mesure et de contrôle de la pression, de mesure et de contrôle du débit, de distribution de gaz et de vapeur, d'analyse de la composition des gaz, de technologie de contrôle électronique, de production et de distribution de gaz réactifs, de production et de distribution d'énergie et de technologie du vide. Le segment PSD fournit une gamme d'instruments, de composants et de sous-systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs, l'électronique, l'emballage et les applications industrielles spécialisées. Le segment MSD développe des procédés et des technologies de fabrication pour la modification avancée des surfaces, le placage électrolytique et sans soudure, et la finition des surfaces.

Secteur Machines et équipements industriels