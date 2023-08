MLG Oz Limited est une société basée en Australie, qui offre des solutions de chaîne d'approvisionnement. La société opère dans les Goldfields et l'Australie régionale. Son offre comprend l'alimentation des concasseurs, l'entretien des routes, les travaux de réhabilitation, l'entretien des véhicules, la location de machines et de main-d'œuvre et le transport sur les sites miniers. Ses sources de revenus comprennent les services aux sites miniers et le transport en vrac, le concassage et le criblage et la logistique d'exportation. Le flux de revenus des services aux sites miniers et du transport en vrac comprend une gamme de services miniers, notamment l'alimentation des concasseurs, l'entretien des routes, l'entretien des véhicules, la location de machines et de main-d'œuvre et les travaux de réhabilitation. Le secteur du concassage et du criblage comprend la fourniture de services de concassage dans des installations mobiles et fixes par le biais d'une flotte d'équipements de concassage sur chenilles et sur patins, des opérations générales de criblage et la production de béton et d'assises routières. Le flux de revenus de la logistique d'exportation fournit des solutions logistiques d'exportation de bout en bout.