MLP Group SA (Millennium Logistic Parks Group SA) est une société polonaise active dans le secteur de l'immobilier. La société est spécialisée dans la construction et la gestion d'entrepôts et de centres de production. MLP Group SA offre des services de conseil et de développement immobilier. Elle fournit des solutions à des clients nationaux et internationaux. La société exploite quatre parcs logistiques : MLP Pruszkow I, MLP Pruszkow II, MLP Tychy, MLP Poznan. Elle développe également le parc logistique MLP Bierun. L'actionnaire principal de la société est Cajamarca Holland BV, Pays-Bas.

Secteur Développement et opérations immobilières