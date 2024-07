MMA Offshore Limited est un fournisseur de services maritimes et sous-marins basé en Australie. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de navires, de services sous-marins et de projets aux secteurs de l'énergie offshore, des énergies renouvelables et aux industries maritimes au sens large. Les segments de la société comprennent les services aux navires, les services sous-marins et la logistique de projet. Le segment Vessel Services est engagé dans la fourniture de navires de soutien offshore spécialisés. Le segment Subsea Services fournit des services aux entreprises opérant dans des environnements sous-marins, notamment des services d'inspection, de maintenance et de réparation. Le segment de la logistique de projet est engagé dans la gestion de projets de grandes étendues marines et de logistique maritime complexe. Ses services aux navires comprennent le soutien à la production et à l'écoulement, les opérations d'approvisionnement, le forage, la production et la sismique, la manutention et le remorquage des ancres, ainsi que la gestion des navires et les services techniques. Ses services sous-marins comprennent l'inspection, la maintenance et la réparation, ainsi que l'abandon et le déclassement de champs.