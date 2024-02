MMA Offshore Limited est une société basée en Australie, qui fournit des navires et une gamme complète de services maritimes et sous-marins au secteur de l'énergie offshore, au gouvernement et à la défense, ainsi qu'aux industries maritimes. La société propose des services, tels que les services de navires, les services sous-marins, la logistique de projet et les services à terre. Les services sous-marins de la société comprennent l'ingénierie et la réalisation de projets, les levés, l'inspection, les études géophysiques et géotechniques, l'environnement et la stabilisation, ainsi que la construction et la maintenance sous-marines. La société possède et exploite une flotte d'environ 18 navires offshore capables de desservir une gamme de projets maritimes complexes. Les flottes de navires de la société comprennent MMA Privilege, MMA Pride, MMA Vigilant, MMA Prestige, MMA Pinnacle, MMA Valour, MMA Plover, MMA Leeuwin, MMA Inscription, MMA Brewster, MMA Crystal, MMA Vision, MMA Monarch, MMA Majestic, MMA Coral, Mermaid Cove, Mermaid Searcher et Mermaid Strait.