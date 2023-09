MMEX Resources Corporation est une société de développement des ressources. Elle se concentre sur le développement, le financement, la construction et l'exploitation de projets d'infrastructure de carburants propres alimentés par des énergies renouvelables. Le portefeuille de la société comprend divers projets de pipeline, dont Ultra Clean Fuels Refining-Pecos County, Texas ; Arroyo Cabral, Cordoba Province Argentina Solar Power Project ; Hydrogen Global-Pecos County, Texas-Green Hydrogen Project ; Hydrogen Global- Tierra del Fuego Province Argentina-Green Hydrogen Project ; Hydrogen Global- Southern Coast of Peru-Green Hydrogen Project ; et Hydrogen Global- Pecos County, Texas-Blue Hydrogen Project. Les filiales de la société comprennent Pecos Clean Fuels & Transport, LLC, MMEX Solar Resources, LLC, Texas Gulf Refining & Trading, LLC, Louisiana Gulf Refining & Trading, LLC et Rolling Stock Marine, LLC.