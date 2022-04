Exclusif - Le Pérou vise la manne du prix du cuivre dans une réforme fiscale modérée, selon le ministre.

Alors que le président Pedro Castillo est arrivé au pouvoir en juillet dernier en s'engageant à augmenter les taxes sur le puissant secteur minier, le plan actuel est beaucoup moins ambitieux que les promesses initiales de fortes hausses d'impôts qui ont rencontré une résistance féroce de la part de l'industrie et d'un Congrès divisé.

"L'accent est mis sur les bénéfices excédentaires", a déclaré Oscar Graham, le ministre de l'économie et des finances du pays, dans une interview à Lima tard vendredi, ajoutant que le gouvernement envisageait un "ajustement" des taxes.

Les prix du cuivre s'échangent actuellement à des niveaux quasi record autour de 10 000 dollars la tonne dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Les marges (de l'ajustement) sont en cours d'évaluation", a-t-il déclaré, mais il a ajouté qu'il était important que le secteur ne perde pas sa compétitivité et que les investissements miniers ne soient pas découragés.

M. Graham a déclaré que le Pérou avait besoin d'une meilleure distribution de la richesse minière aux communautés afin d'apaiser les protestations minières qui ont secoué le secteur et bloqué la production dans des mines clés telles que Las Bambas de MMG Ltd et la mine Cuajone de Southern Copper.

"Nous devons nous pencher sur la question de l'utilisation efficace des ressources fournies par l'exploitation minière, sinon nous aurons des conflits récurrents dans le pays", a-t-il déclaré.

INFLATION

M. Graham a également déclaré que le Pérou était confronté au risque de toute "prolongation" de la guerre en Ukraine, les prix intérieurs ayant augmenté en mars à leur rythme le plus rapide depuis un quart de siècle.

"Nous sommes des importateurs nets de pétrole et de maïs, qui forment la chaîne d'intrants qui affecte le plus le panier de la ménagère", a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement évaluait la possibilité de doubler le budget des programmes sociaux afin d'atténuer l'inflation pour les plus vulnérables.

M. Graham a déclaré que les projections de croissance économique pour cette année, entre 3,5 % et 4,0 %, étaient inchangées, mais il n'a pas exclu une révision compte tenu de la crise mondiale.

Pour rétablir la confiance des investisseurs qui a été entamée par les problèmes économiques et les troubles politiques, M. Graham a déclaré qu'il présenterait au Congrès un plan visant à réduire le déficit à 1 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2026.

Le déficit a été réduit à 2,6 % l'année dernière, contre 8,9 % en 2020.

"C'est très important pour offrir des certitudes, notamment aux agences de notation internationales et aux investisseurs", a-t-il déclaré.

À la mi-mars, l'agence de notation Standard & Poor's a réduit sa note pour le Pérou, citant l'incertitude politique. Le président Castillo a survécu à un vote de destitution fin mars, la deuxième fois que les législateurs ont tenté de le destituer.

Pérou : L'inflation grimpe en flèchePérou : L'inflation grimpe en flèche Graphique interactif) https://tmsnrt.rs/3iXZ1iO