La mine Las Bambas de MMG au Pérou, en difficulté, n'a toujours pas de calendrier d'expansion.

Las Bambas, dont les opérations ont souvent été perturbées par les protestations des communautés indigènes voisines, représente 2 % de l'approvisionnement mondial en cuivre.

Le gouvernement péruvien a autorisé la construction de la deuxième fosse à ciel ouvert de la mine, connue sous le nom de Chalcobamba, plus tôt cette année et la société avait prévu de commencer les opérations d'ici la fin de l'année.

Mais le projet a été mis en suspens en raison des protestations de la communauté indigène Huancuire qui possédait ces terres.

"Lorsqu'un accord durable sera conclu, Las Bambas fera immédiatement progresser le développement substantiel de la fosse de Chalcobamba", a déclaré MMG dans ses résultats financiers semestriels.

La société a également abaissé ses prévisions de production de cuivre pour l'année à Las Bambas à 240 000 tonnes, contre 300 000 à 320 000 tonnes auparavant, en raison d'une protestation qui a forcé la mine à fermer pendant plus d'un mois.

Les communautés indigènes voisines de Las Bambas et le long de la route qu'elle utilise pour transporter son cuivre ont souvent protesté contre la société, affirmant que son immense richesse minérale ne s'est pas traduite par de meilleures conditions de vie pour eux, comme promis lors de la création de la mine.

MMG a enregistré un bénéfice de 80 millions de dollars au cours des six premiers mois de l'année, contre 584 millions de dollars un an plus tôt, en raison des protestations à Las Bambas et de la chute des prix du cuivre.

Le Pérou est le deuxième producteur mondial de cuivre et l'exploitation minière est une source essentielle de recettes fiscales.