La société chinoise Las Bambas ne parvient pas à expulser la communauté indigène péruvienne de la mine

Le Pérou est le deuxième producteur mondial de cuivre et la société chinoise Las Bambas est l'un des principaux exploitants du métal rouge, fournissant 2 % de l'offre mondiale. La mine est un élément clé de l'économie péruvienne, représentant 1% du produit intérieur brut de la nation andine.

La société a décrit les manifestants comme étant "armés de pierres, de cocktails Molotov et d'autres armes", a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant que des personnes avaient attaqué des agents de sécurité et que plusieurs d'entre eux avaient été blessés.

Les communautés indigènes de Fuerabamba et Huancuire ont pénétré dans la mine le 14 avril et ont installé un camp à l'intérieur, obligeant Las Bambas à suspendre ses activités une semaine plus tard. Elles allèguent que la mine n'a pas pleinement honoré ses engagements antérieurs avec elles.

Jeudi, les forces de police ont tenté sans succès d'expulser Huancuire, tandis que Fuerabamba a été expulsé plus tôt dans la semaine mais a tenté de réintégrer la mine, selon des représentants des deux communautés.

"Nous sommes à l'intérieur et nous allons récupérer 100% du territoire", a déclaré Edison Vargas, président de la communauté de Fuerabamba.

Las Bambas a déclaré que Fuerabamba essayait d'entrer mais n'a pas confirmé si elle y était parvenue. Fuerabamba a été réinstallé il y a près de dix ans pour faire place à la construction de Las Bambas.

Huancuire n'a pas été réinstallé mais s'oppose aux projets de Las Bambas d'étendre ses opérations minières plus près de son territoire.

Alexander Raul, un conseiller communautaire de Huancuire, a déclaré que vendredi marquerait le 15e jour depuis que la communauté est entrée dans la mine.

Cette période de deux semaines est essentielle car la loi péruvienne autorise les propriétaires à utiliser la force pour expulser les intrus dans les 15 premiers jours d'une invasion, mais après cela, ils doivent passer par un processus juridique plus long.