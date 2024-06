MMG Limited est une société minière basée en Australie. Ses principales activités sont l'exploration, le développement et l'exploitation de gisements de cuivre, de zinc, de cobalt, d'or, d'argent et de plomb dans le monde entier. Ses activités comprennent Las Bambas, Kinsevere, Dugald River, Rosebery et autres. Las Bambas est une mine de cuivre et de molybdène à ciel ouvert, modulable et à longue durée de vie, avec des options d'exploration prometteuses. Elle est située dans la région de Cotabambas, Apurimac, au Pérou. Kinsevere est une mine de cuivre à ciel ouvert située dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo (RDC). La mine Dugald River est une exploitation souterraine de zinc située près de Cloncurry, dans le nord-ouest du Queensland. La mine Rosebery est une exploitation souterraine de métaux de base polymétalliques située sur la côte ouest de la Tasmanie. Elle exploite également la mine de cuivre de Khoemacau, située dans la ceinture de cuivre du Kalahari, en Afrique australe, et possède des réserves de cuivre et des droits miniers couvrant une superficie de plus de 4 000 km².

Secteur Exploitations minières et métallurgie