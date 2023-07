MMP Industries Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication de produits en aluminium sur des sites situés à Nagpur et dans ses environs, dans l'État du Maharashtra. Le secteur de la société comprend les poudres et les pâtes d'aluminium, qui incluent la puissance d'aluminium, les pâtes d'aluminium et la poudre atomisée ; le conducteur d'aluminium, qui inclut le conducteur d'aluminium ; la feuille d'aluminium, qui inclut la feuille d'aluminium, et Autres, qui inclut l'oxyde/le dioxyde de manganèse, les rondelles, les circlips et les charbons. Les poudres d'aluminium (pyro, en paillettes et atomisées) sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels tels que la construction (blocs AAC) et l'exploitation minière (explosifs à base de boue aluminisée), l'agriculture (pesticides), la défense (munitions), les pétards et les chemins de fer (portions de thermite). Les feuilles d'aluminium sont utilisées dans les emballages pharmaceutiques et alimentaires. Le secteur de l'énergie consomme des conducteurs et des câbles en aluminium pour la pose de lignes de transmission aériennes.

Secteur Aluminium