MND décolle de 40,26 % à 5,75 euros l’action, dans le sillage de son point d’activité du premier semestre 2021-2022. Entre juillet et décembre 2021, le spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations a réalisé un chiffre d’affaires de 39,7 millions d’euros, en hausse de 41%. À mi-exercice, il s'établit déjà quasiment au niveau d'activité enregistré sur l'ensemble du dernier exercice (41 millions d’euros).



La croissance est tirée par la performance du pôle Enneigement & Remontées mécaniques (+79 % à 30,7 millions d'euros) et la réalisation de nombreux projets internationaux au cours de la période.



Signalons toutefois que le groupe bénéfice d'un effet de comparaison favorable, le premier semestre 2020-2021 ayant été fortement perturbé par la crise sanitaire.



" Semestre après semestre, MND confirme sa nouvelle dynamique soutenue par notre plan de transformation industrielle et commerciale ‘Succeed Together 2024' ", a commenté Xavier Gallot-Lavallée, le PDG de MND.



De son côté, la prise de nouvelles commandes fermes s'est établie à 19,7 millions d'euros lors du premier semestre 2021-2022. A fin décembre 2021, le carnet de commandes fermes s'élevait ainsi à 71,6 millions d'euros. Il est supérieur de 53% au carnet de commandes à la même date l'an dernier.



Dans ce contexte, MND a confirmé son objectif de doublement du chiffre d'affaires annuel en 2021-2022, afin de le porter à plus de 80 millions d'euros. En parallèle, le groupe a également confirmé la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité (Ebitda ajusté).