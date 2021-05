MND : contrat de 8 ME dans une station de ski en Russie

MND annonce avoir été choisi dans le cadre d'une consultation internationale pour livrer un nouveau système d'enneigement automatique pour la station de ski de Veduchi (Russie), un site qui a vocation à devenir l'une des destinations touristiques phares de la chaîne du Caucase.



Ce contrat, d'un montant de 8 millions d'euros, s'échelonnera de 2021 à 2022, précise MND.



Le projet intègre 165enneigeurs, automatisés à l'aide du logiciel de gestion développé par MNDSNOW qui vise à diminuer les consommations énergétiques, optimiser les volumes de production et simplifier l'exploitation.



'Ce nouveau succès commercial vient confirmer la stratégie d'offre globale du Groupe, son implantation en Russie, ainsi que la capacité de MND à accompagner la réalisation de projets d'infrastructures stratégiques pour la mobilité et l'enneigement', assure la société.



