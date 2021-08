MND : progression de 2% du CA annuel

MND affiche un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, en légère progression de 2%, et a ainsi atteint son objectif d'un chiffre d'affaires annuel au même niveau que celui de l'exercice précédent.



Tirant parti de son offre globale multi-activités quatre saisons et de sa présence internationale, l'équipementier pour zones de montagne et pour loisirs a renoué avec la croissance au second semestre 2020-21 (+19%), notamment en France et en Europe.



MND confirme l'objectif d'équilibre opérationnel (EBITDA ajusté) en 2020-21, et attend une forte croissance ainsi qu'une nette amélioration de la rentabilité en 2021-22, fort d'un carnet de commandes à fin juin en progression de 115% en un an, à 91,7 millions d'euros.



