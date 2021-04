MND : retour à la normale après la cyberattaque

MND a été victime, fin mars 2021, d’une intrusion d’un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs en France et à l’étranger. C’est désormais du passé. MND a en effet pu reprendre son activité et redémarrer progressivement sa production début avril, avec un mode de fonctionnement normal et sécurisé pleinement effectif à ce jour. Le groupe, qui ne déplore aucun vol de données lié à cette cyberattaque, estime que son impact économique est limité, et n’occasionnera pas de perte d’exploitation.



Cette cyberattaque, qui a nécessité l'arrêt total des serveurs informatiques du groupe et de ses filiales pendant plusieurs jours et la pleine mobilisation des équipes au cours des dernières semaines, a retardé les travaux de clôture des comptes semestriels de l'exercice 2020/2021.



En conséquence, la publication des comptes semestriels est reportée au 14 mai prochain, après la clôture des marchés d'Euronext, en lieu et place du 30 avril.