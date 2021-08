Chiffre d'affaires en progression de +2% en 2020/2021

41,0 M€ de chiffre d'affaires annuel, conforme à l'objectif

Activité commerciale soutenue en 2020/2021 : 90 M€ de prises de commandes

Confirmation de l'objectif d'équilibre opérationnel (EBITDA ajusté) en 2020/2021

Forte croissance et nette amélioration de la rentabilité attendues en 2021/2022

91,7 M€ de carnet de commandes à fin juin 2021, en progression de 115%1 en un an

Pleins effets du plan de performance « Succeed Together 2024 » en 2021/2022

MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice 2020/2021 clos le 30 juin 2021.

ACTIVITÉ DE L'EXERCICE 2020/2021

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées non auditées Exercice 2019/2020

12 mois Exercice 2020/2021

12 mois Variation Chiffre d'affaires 40,3 41,0 +2% dont Enneigement & Remontées mécaniques 20,5 27,0 +32% dont Sécurité & Loisirs 19,8 14,0 -29%

A l'issue de l'exercice 2020/2021, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 41,0 M€, en légère progression de +2% par rapport à 2019/2020. Le groupe a ainsi atteint son objectif qui visait à réaliser un chiffre d'affaires annuel au même niveau que celui de l'exercice précédent, en dépit d'un environnement marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les conséquences économiques lourdes d'une saison blanche2 pour les professionnels de la montagne en Europe.

Tirant parti de son offre globale multi-activités 4 saisons et de sa présence internationale, MND a renoué avec la croissance au 2nd semestre 2020/2021 (recul de -5% de l'activité au 1er semestre 2020/2021 et +19% de croissance au 2nd semestre 2020/2021), notamment en France et en Europe.

Le pôle "Enneigement & Remontées mécaniques" a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 27,0 M€, en forte progression de +32%. Outre l'installation de nombreux de systèmes d'enneigement pour des domaines skiables internationaux, le groupe a bénéficié en 2020/2021 des premières facturation liées aux projets de mobilité urbaine remportés en 2020 : la 2ème ligne du réseau de téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion et le nouveau téléphérique urbain et touristique de la ville de Huy (Belgique).

Plus impacté par les conséquences de la crise sanitaire, le pôle "Sécurité & Loisirs" a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 14,0 M€, en recul de -29%, en raison de la baisse des ventes de produits et de services liés à l'exploitation des domaines skiables.

Sur le plan géographique, le groupe MND a réalisé 41% de son activité annuelle 2020/2021 en France (vs. 40% sur l'ensemble de l'exercice 2019/2020), 40% en Europe (hors France) (vs. 41%) et 19% dans le reste du monde (vs. 19%).

FORTE ACTIVITÉ COMMERCIALE EN 2020/2021 : 90 M€ DE PRISES DE COMMANDES

Après un ralentissement pendant l'hiver (d'octobre 2020 à mars 2021) en raison des incertitudes économiques entourant la fermeture des remontées mécaniques, la prise de commandes a été particulièrement soutenue au cours du dernier trimestre de l'exercice avec la signature de projets majeurs de transport sur câbles (17,5 M€ pour la réalisation d'une télécabine 10 places et d'un télésiège 6 places à Mamison en Russie, 9 MUSD pour la construction d'un télésiège débrayable à Waterville aux États-Unis) ou d'enneigement automatique (8 M€ pour la station de Veduchi en Russie).

Au total, le groupe a enregistré pas moins de 90 M€ de nouvelles commandes fermes au cours de l'exercice 2020/2021.

Au 30 juin 2021, le carnet de commandes fermes du Groupe s'établissait ainsi à 91,7 M€, en progression de +115% par rapport à juin 20201. Les commandes à facturer au cours de l'exercice 2021/2022 représentaient 57,4 M€ du carnet de commandes à fin juin 2021.

ÉQUILIBRE OPÉRATIONNEL (EBITDA AJUSTÉ) CONFIRMÉ EN 2020/2021

La solide croissance enregistrée au 2nd semestre 2020/2021 conjuguée (i) aux effets du plan de performance opérationnelle et industrielle « Succeed Together 2024 », (ii) aux mesures d'économies réalisées sur l'exercice et (iii) aux mesures gouvernementales de soutien destinées aux entreprises et à la filière Montagne pour faire face au Covid-19, permettent à MND de confirmer son objectif d'équilibre opérationnel (EBITDA ajusté) sur l'ensemble de l'exercice 2020/2021, à comparer à une perte d'EBITDA ajusté de -29,8 M€ en 2019/2020.

Sur le plan bilanciel, le 2nd semestre de l'exercice 2020/2021 s'est également traduit par un renforcement de la situation financière avec une trésorerie disponible en augmentation par rapport à fin 2020 (7,3 M€ au 31 décembre 2020), une dette financière nette maîtrisée et des covenants financiers respectés au 30 juin 2021.

PERSPECTIVES 2021/2022

Avec, à fin juin 2021, déjà 57,4 M€ de commandes fermes à facturer en 2021/2022, soit une croissance de +40% par rapport au chiffre d'affaires annuel 2020/2021, le Groupe aborde le nouvel exercice dans d'excellentes conditions.

Tout en bénéficiant d'un effet de base favorable, et sur la base d'un scénario de sortie de crise sanitaire progressive, le groupe anticipe une forte croissance de son activité, avec un doublement du chiffre d'affaires visé en 2021/2022 par rapport à 2020/2021. Fort du succès du plan stratégique de transformation « Succeed Together 2024 » et du plein effet des mesures d'économies, MND va également poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté) en 2021/2022.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, déclare :

« L'exercice 2020/2021 marque l'achèvement, avec succès, de la 1ère phase de notre plan de transformation industrielle et commerciale « Succeed Together 2024 ». Dans un contexte économique mondial contraint, nous avons poursuivi nos efforts pour sécuriser l'atteinte de l'équilibre opérationnel (EBITDA ajusté) du Groupe et conquérir de nouveaux marchés.

Fort de la réussite de cette 1ère étape de notre plan stratégique, nous sommes désormais pleinement tournés vers l'exercice 2021/2022 qui sera marqué par une croissance forte de nos activités et la poursuite de l'amélioration de notre rentabilité opérationnelle (EBITDA ajusté). La dynamique commerciale confortée par nos derniers succès et les nombreux autres atouts du Groupe – activités diversifiées et 4 saisons, montée en puissance du transport urbain, présence multi-continents, solutions au cœur des enjeux environnementaux – vont nous permettre de transformer l'essai en 2021/2022 et de confirmer notre retour durable à une croissance rentable. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Publication des résultats annuels 2020/2021, le 29 octobre 2021, après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

En savoir plus : www.mnd.com

