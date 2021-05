MND, spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, a été choisi dans le cadre d'une consultation internationale pour livrer un nouveau système d'enneigement automatique pour la station de ski de Veduchi, en Russie. Ce site a pour vocation de devenir l'une des destinations touristiques phares de la chaîne montagneuse du Caucase. Ce contrat, d'un montant de 8 millions d'euros, s'échelonnera sur 2021 et 2022.

Après le récent succès attribuant la réalisation de deux projets de transport par câble pour la station russe de Mamison, le groupe MND a été sélectionné pour sécuriser l'enneigement de la station de ski de Veduchi, une nouvelle destination touristique de montagne en cours de création.

À Veduchi, MND SNOW réalisera un système automatique d'enneigement de dernière génération permettant aux exploitants de garantir l'enneigement des 50 hectares de pistes de ski tout en maîtrisant pleinement la gestion de la ressource en eau. Le projet intègre 165 enneigeurs, automatisés à l'aide du logiciel de gestion développé par MND SNOW qui vise à diminuer les consommations énergétiques et à optimiser les volumes de production tout en simplifiant l'exploitation. Les équipements sont entièrement conçus et fabriqués en France sur le site industriel de MND situé à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie (73). Les travaux de génie civil et l'installation seront réalisés par le contracteur général du projet, la société de construction locale Chus. Les équipes de MND superviseront l'ensemble du chantier qui sera réalisé sur deux ans, puis formeront l'opérateur du domaine skiable.

Ce nouveau succès commercial vient confirmer la stratégie d'offre globale du Groupe, son implantation en Russie, ainsi que la capacité de MND à accompagner la réalisation de projets d'infrastructures stratégiques pour la mobilité et l'enneigement.

À propos de Veduchi

Le site de Veduchi est en cours de construction dans la vallée de la rivière Kharachoy-Akhk, dans le district d'Itum-Kalinsky. Il est situé à moins de deux heures de route de l'aéroport de Grozny. Avec l'engagement d'experts internationaux, dont le groupe français Compagnie des Alpes, impliqués dans la planification de ce site de récréation outdoor 4 saisons, une infrastructure de ski diversifiée a été conçue et est en cours de réalisation depuis 2018. Avec le développement du versant orienté nord du massif de Daneduk, Veduchi sera en mesure d'offrir une saison de ski plus longue (de novembre à avril) à ses clients, tandis que des activités de loisirs diversifiées sont développées pour l'été.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

