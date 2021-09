Montagne et Neige Developpement : MND dévoile sa nouvelle luge monorail Fun Coaster pour les destinations touristiques

MND dévoile sa nouvelle luge monorail Fun Coaster pour les destinations touristiques (2021/09/28 10:30 AM)

A l'occasion du IAAPA Expo Europe, le rendez-vous de l'industrie du loisir et des parcs d'attraction qui se tient à Barcelone du 28 au 30 septembre 2021, MND présente sa nouvelle luge sur rail dont le premier modèle équipe depuis cet été la station village de Bosco Gurin, en Suisse. Baptisée « Fun Coaster », cette nouvelle activité s'appuie sur une technologie monorail pour une expérience unique de pilotage qui garantit un maximum de sensations.

Pour accompagner les destinations touristiques dans leur volonté de développer de nouvelles offres de loisirs afin d'accroître leur attractivité, le constructeur français MND via son pôle MND LEISURE, spécialiste des infrastructures de loisirs à sensations, a développé un nouveau type de luge sur monorail. Dernière-née de la gamme, cette solution est exploitée depuis cet été avec succès dans la destination 4 saisons de Bosco Gurin, en Suisse.

Un nouveau type de luge monorail alliant design et confort

Développée pour optimiser sensations et confort, le « Fun Coaster » intègre des véhicules biplaces spécialement conçus avec une assise surélevée - un modèle unique en son genre - pour garantir une véritable expérience de descente et de vitesse. Le design aérodynamique des luges prend en compte les contraintes d'ergonomie pour garantir confort, de l'embarquement jusqu'à l'arrivée, et sécurité grâce à des harnais. Pensé pour s'adapter à tous types d'environnements et de destinations, chaque client peut personnaliser la carrosserie de la luge en fonction de ses envies grâce aux nombreuses options proposées par MND LEISURE.

Que ce soit en descente solo ou à deux, les luges peuvent atteindre la vitesse de 40 km/h maximum et sont maîtrisées par l'utilisateur « conducteur » avec un frein manuel. La sécurité des passagers est assurée par des ceintures, des pare-chocs, ainsi que par un système de freinage automatique en cas de relâchement des poignées de frein par l'utilisateur. Chaque luge est équipée d'un dossier rabattable permettant un stockage plus facile des véhicules par l'exploitant.

Une attraction 4 saisons stratégique pour la station de Bosco Gurin

Pour accompagner son développement 4 saisons, la station de Bosco Gurin a choisi le constructeur français MND, spécialiste des infrastructures des activités de loisirs à sensations pour équiper sa destination d'une nouvelle activité.

"Aujourd'hui la diversification été comme hiver est très importante, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le Fun Coaster développé par MND permettant de donner plus de sensations à nos clients et rendre plus attractive notre destination.", a déclaré Giovanni FRAPOLLI, propriétaire de la station de Bosco Gurin.

Inauguré cet été, le circuit de près de 900 mètres de long avec une pente moyenne en descente de 14% a été construit sur une piste de ski dont le terrain naturel était adapté à l'implantation du monorail, surélevée dans son design afin de permettre une utilisation hivernale. Le « Fun Coaster » de Bosco Gurin vise une fréquentation moyenne prévue de 100 000 utilisateurs /an pour un parcours d'une durée moyenne de 5 minutes par luge. Il est accessible à toute la famille puisque les enfants à partir de 3 ans (accompagnés) peuvent embarquer.

« Nous sommes fiers d'avoir réalisé avec succès cette première commande pour notre luge sur monorail « Fun Coaster ». Le design, le confort et la sécurité ont été au cœur de son développement, avec en plus un engagement à livrer un produit Made in France. D'autres stations en France et en Europe nous ont déjà fait part de leurs vifs intérêts pour ce nouveau produit qui répond à une demande actuelle du marché du tourisme de montagne.

MND LEISURE s'affirme comme l'un des leaders du marché des loisirs à sensations pour la montagne avec des tyroliennes géantes mais aussi pour celui des loisirs urbains, comme l'illustre notre récente réalisation de parcours aventures au cœur de la vertigineuse Tour de Canton en Chine » a commenté Xavier Gallot-Lavallée, PDG de MND.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 - alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lm5sY51ol2abmGxrYZiYl2dsaGaVxpOdZpSbk5RxlZqWbWxjxmphmJSbZnBil2Vv

- Pour contrôler cette clé :https://www.security-master-key.com.