MND Montagne et Neige Developpement : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MND a publié un chiffre d'affaires consolidé de 40,3 millions d'euros au cours de son exercice 2019-2020, contre 47,8 millions lors de l'exercice précédent, soit un recul de 16%. L'activité a été affectée au second semestre par la pandémie de coronavirus et la mise en œuvre de mesures restrictives dans de nombreux pays qui se sont traduites par la fermeture de l'ensemble des stations de skis en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le pôle "Enneigement & Remontées mécaniques" a enregistré un chiffre d'affaires de 20,5 millions d'euros (-31,7%)Le chiffre d'affaires du pôle "Sécurité & Loisirs" s'est établi à 19,8 M€ (+11,2%).MND a réalisé 40% de son activité en France au cours de l'exercice (-3 points par rapport à l'an dernier), 41% en Europe (-1 point) et 19% dans le reste du monde (+4 points), dont 7% en Chine (-5 points).Le carnet de commandes fermes du groupe s'élevait à 197,1 millions d'euros au 30 juin 2020, dont 28,1 millions d'euros de commandes à facturer au cours du nouvel exercice 2020-2021 (clos le 30 juin 2021).Au cours du 2nd semestre 2019-2020, MND a également remporté la construction de la seconde ligne du réseau de téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion. Le montant de l'investissement pour sa construction s'élève à 39,8 millions d'euros, dont 13,9 millions pour MND.Enfin, le groupe a aussi conclu des accords de financements avec l'État français, par l'intermédiaire du Fonds de développement économique et social (FDES), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et son partenaire financier Cheyne Capital pour l'obtention de prêts d'un montant total de 38 millions d'euros.