MND Montagne et Neige Developpement : décroche un contrat pour le nouveau téléphérique de la ville de Huy (Belgique)

MND et ses partenaires (Cop & Portier et BPC Wallonie) ont annoncé avoir obtenu, de la part de la ville de Huy, avec le soutien du Gouvernement wallon (Belgique), la construction du nouveau téléphérique urbain et touristique de Huy en lieu et place de l'existant. Les travaux débuteront dès 2020 et seront réceptionnés en 2021. Le montant du projet s'élève à près de 8,3 millions d'euros, dont 5,3 millions pour MND. Le contrat comprend également une période de 4 années de maintenance de l'appareil (dont 2 ans en tranche ferme).Entièrement automatisé, le nouveau téléphérique peut atteindre une vitesse de près de 30 km/h.Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement et de renforcement de l'activité touristique mené par la ville de Huy qui accueille chaque année plus de 70 000 touristes, sans compter les grands événements sportifs et culturels qui participent à son attractivité.Nicolas Chapuis, Directeur du pôle transport par câble chez MND, a déclaré: "Notre proposition technique consiste à concilier des technologies novatrices de transport par câble dans le respect des éléments historiques existants pour une parfaite intégration dans l'environnement. Nous sommes fiers du partenariat à venir et nous sommes engagés dès maintenant pour la construction de cet équipement majeur pour l'attractivité de la ville de Huy."