MND Montagne et Neige Developpement : dévoile son plan stratégique « Succeed Together 2024 »

MND a dévoilé son plan stratégique « Succeed Together 2024 ». Le spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations vise un retour à l'équilibre opérationnel normatif (Ebitda) dès l'exercice 2020/2021, qui sera clos le 30 juin 2021, en s'appuyant sur une bonne dynamique de commandes.De plus, afin de faciliter l'accès à son offre globale et à ses 4 expertises à ses clients et partenaires, le groupe se réorganise autour d'une seule marque – MND – et d'interlocuteurs commerciaux uniques redéployés de manière transverse dans chaque pays où il opère." Ce plan stratégique vise à délivrer une croissance rentable et durable, dans la continuité de nos actions menées depuis vingt ans pour accompagner les sites de montagne dans leurs projets et à capitaliser sur l'expérience acquise avec nos clients historiques pour conquérir de nouveaux marchés dans le tourisme estival ou le transport urbain ", a commenté Xavier Gallot-Lavallée, le PDG de MND.