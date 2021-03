Le groupe MND a été victime, dans la nuit du 22 au 23 mars 2021, d'une intrusion d'un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs en France et en Autriche. Par mesure de sécurité, tous les serveurs du groupe ont été déconnectés et arrêtés afin d'éviter toute propagation au reste du système d'information. « Cette cyberattaque est sans conséquence pour les systèmes liés aux opérations des clients du groupe, notamment le pilotage et le contrôle à distance des solutions de déclenchement d'avalanche ou de production de neige de culture », assure MND.



Toutefois, les unités de production du groupe, basées en France, vont devoir ralentir ou stopper leur activité pendant quelques jours.



" Un plan de reprise de l'activité a été activé et les équipes du groupe, accompagnées d'experts en cybersécurité et des autorités compétentes, sont pleinement mobilisées pour faire face à cette attaque et traiter ses conséquences ", indique MND.



Le groupe sera en mesure de redémarrer progressivement et de manière sécurisée une partie de son activité à compter de la semaine prochaine. Parallèlement, les investigations seront poursuivies afin de restaurer complètement l'ensemble des systèmes.



Une information complémentaire sera communiquée fin avril à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2020/2021.