MND : projet de téléphérique en Belgique

MND annonce que la ville de Huy, avec le soutien du gouvernement wallon (Belgique), lui a confié la construction, avec ses partenaires, de son nouveau téléphérique urbain et touristique en lieu et place de l'existant.



Le téléphérique en va-et-vient se compose de deux voies parallèles, sur lesquelles se déplacent les cabines entre l'Esplanade Batta (aval), la station intermédiaire du Fort et la station Sarte (amont). Entièrement automatisé, il atteint une vitesse de près de 30 km/h.



Les travaux débuteront dès 2020 et seront réceptionnés en 2021. Le montant du projet s'élève à près de 8,3 millions d'euros, dont 5,3 millions pour MND. Le contrat comprend également quatre années de maintenance de l'appareil (dont deux ans en tranche ferme).



