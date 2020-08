Le groupe MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) publie son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2019/2020, clos le 30 juin 2020. Consécutivement à la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social en septembre 2018, l'exercice antérieur 2018/2019 présentait une durée exceptionnelle de 15 mois (du 1er avril 2018 au 30 juin 2019). Pour permettre une lecture comparative de l'exercice 2019/2020, une période pro forma de 12 mois (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) a été reconstituée pour l'exercice 2018/2019.

Activité de l'exercice 2019/2020

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2018/2019 pro forma

(12 mois du 1er juillet 2018

au 30 juin 2019) 2019/2020

(12 mois du 1er juillet 2019

au 30 juin 2020) 2018/2019

(15 mois du 1er avril 2018

au 30 juin 2019) Chiffre d'affaires 47,8 40,3 57,3 dont Enneigement & Remontées mécaniques 30,0 20,5 36,7 dont Sécurité & Loisirs 17,8 19,8 20,6

A l'issue de l'exercice 2019/2020, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,3 M€, contre 47,8 M€ sur la même période de 12 mois de l'exercice précédent, soit un recul de -16%.

Au cours du 2nd semestre de l'exercice 2019/2020, MND a du faire face à la pandémie de coronavirus et à ses conséquences sanitaires, avec la mise en œuvre de mesures restrictives au sein de nombreux pays qui se sont traduites par la fermeture de l'ensemble des stations de skis, d'abord en Asie puis en Europe et enfin en Amérique du Nord.

Pour faire face à cette situation, MND a adapté son activité dès la mi-mars en procédant à la fermeture partielle de ses différents sites de production en France et en Europe, et en interrompant ses livraisons et les installations sur site en concertation avec ses clients. Consécutivement aux mesures de déconfinement en mai, le groupe a opéré le redémarrage progressif de ses sites de production, avec un retour à pleine capacité depuis fin juin 2020.

Le pôle "Enneigement & Remontées mécaniques" a enregistré un chiffre d'affaires de 20,5 M€ en 2019/2020, contre 30,0 M€ sur la même période en 2018/2019.

Le pôle "Sécurité & Loisirs" a totalisé un chiffre d'affaires de 19,8 M€ sur 12 mois, contre 17,8 M€ un an plus tôt.

Sur le plan géographique, le groupe MND a réalisé 40% de son activité sur l'exercice 2019/2020 en France (vs. 43% pour la même période de 2018/2019), 41% en Europe (hors France) (vs. 42% pour la même période) et 19% dans le reste du monde (vs. 15% pour la même période), dont 7% en Chine (vs. 12% en 2018/2019 pour la même période).

Carnet de commande au 30 juin 2020

Le carnet de commande ferme du groupe s'élevait à 197,1 M€ au 30 juin 2020, dont déjà 28,1 M€ de commandes à facturer au cours du nouvel exercice 2020/2021 (qui sera clos le 30 juin 2021).

Pour rappel, le groupe a commencé à procédé au cours du 2nd semestre à une revue globale de ses commandes en Chine. A ce jour, aucun des clients n'a notifié d'annulation des commandes conclues par le groupe au cours des dernières années. Toutefois, le ralentissement général de l'économie chinoise et les conséquences majeures de la pandémie pour les acteurs de l'industrie du tourisme en Chine, dont la situation financière est aujourd'hui fragilisée, font peser un risque de non réalisation de tout ou partie du solde de certains contrats dans le futur. Par prudence, aucun des contrats chinois interrompus pendant la pandémie n'a donc été comptabilisé dans les commandes à facturer pour l'exercice 2020/2021.

Au cours du 2nd semestre 2019/2020, le groupe a également notamment remporté la construction de la 2ème ligne du réseau de téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion. Le montant de l'investissement pour sa construction s'élève à 39,8 M€, dont 13,9 M€ pour MND.

En outre, le début de l'exercice 2020/2021 connaît une prise de commandes soutenue, à l'image notamment des 7 M€ de prises de commandes (non inclus dans le carnet de commandes au 30 juin 2020) pour des systèmes d'enneigement auprès de domaines skiables internationaux de renom en France, Italie, Autriche, Suisse et Japon (lire le communiqué de presse du 20 juillet 2020), qui seront majoritairement réalisées sur l'exercice 2020/2021.

38 M€ de nouveaux financements auprès de l'Etat français, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Cheyne Capital

Comme il s'y était engagé, MND a poursuivi au cours de l'été 2020 le renforcement de ses capacités financières, pour accompagner le retour à pleine capacité de ses sites de production, adapter son organisation au nouvel environnement économique et optimiser son empreinte écologique.

Le groupe a ainsi a conclu des accords de financements avec l'État français, par l'intermédiaire du Fonds de développement économique et social (FDES), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et son partenaire financier Cheyne Capital pour l'obtention de prêts d'un montant total de 38 M€ (lire le communiqué de presse du 5 août 2020).

La relocalisation des opérations est d'ores et déjà opérationnelle, avec le rapatriement récent de l'ensemble des productions en France au sein de l'unité de Sainte-Héléne-du-Lac en Savoie, permettant d'industrialiser une production d'équipements « MADE IN FRANCE » exportés à travers le monde.

Outre l'impact du recul de l'activité sur l'ensemble de l'exercice, qui pésera mécaniquement sur la rentabilité opérationnelle du groupe, les résultats de l'exercice 2019/2020 qui seront publiés fin octobre seront également marqués par les coûts non récurrents liés à la finalisation de la réorganisation industrielle, juridique et commerciale du groupe dans le cadre du plan stratégique 2024 qui sera présenté à la rentrée.

A PROPOS DE MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière française d'excellence, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 3 sites de production, 5 filiales de distribution internationales et 28 distributeurs dans le monde, MND compte 320 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : mnd-group.com

