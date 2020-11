Mnd Group (montagne Et Neige Développement) : Hebei Tourism Investment choisit MND pour la station de Jinshanling Golden Mountain en Chine

Le groupe français MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), via son pôle MND SNOW, 2ème acteur mondial sur le marché de l'enneigement, a remporté, aux côtés de son partenaire chinois Beijing Snow Elan, l'appel d'offre international pour concevoir et réaliser l'ensemble du système d'enneigement de la station de ski de Jinshanling Golden Mountain.

Situé à 120 km au nord-est de Pékin, aux abords de la grande muraille de Chine, ce nouveau domaine skiable est développé par Hebei Tourism Investment, société d'État en charge du développement touristique de la province olympique du Hebei. MND réalise actuellement pour cette même station une télécabine et un télésiège débrayables.

UN NOUVEAU CONTRAT D'ENNEIGEMENT D'UN MONTANT DE 5 M€ POUR MND

Hebei Tourism Investment, structure d'État en charge de la promotion du tourisme de la région olympique du Hebei, a commandé à MND SNOW, le pôle enneigement du groupe MND, et à son partenaire chinois Beijing Snow Elan, l'installation d'une solution complète d'enneigement automatisée comprenant 120 enneigeurs ventilateurs et 3 salles de pompage. Le montant total de ce chantier s'élève à plus de 8 M€ dont 5 M€ pour le groupe MND. Ce projet pluriannuel, qui s'étalera jusqu'en 2022, débutera cet automne par la phase d'ingénierie.

La région du Hebei se développe fortement et se positionne comme l'une des plus importantes destinations pour le ski en Chine grâce à sa proximité avec la capitale Pékin mais aussi dans la perspective des Jeux Olympiques d'hiver de 2022. La station de Golden Mountain en sera l'une des destinations phare et accueillera les touristes chinois de la zone de Pékin-Tianjin-Chengde, soit une population totale de près de 40 millions de personnes.

C'est avant tout la qualité des solutions proposées par MND SNOW qui a permis de remporter cet appel d'offre international. Opérationnels depuis 2017 en Chine, les enneigeurs du groupe français ont démontré leur performance, leur fiabilité et leur qualité dans les conditions extrêmes du nord du pays, et en particulier dans la station pionnière de Wanlong où MND a mis en service en 2018 la plus grande installation d'enneigement automatisée de Chine.

MND et Hebei Tourism Investment collaborent déjà depuis plusieurs années. Le groupe français réalise actuellement, sur le même domaine skiable, l'installation d'une télécabine et d'un télésiège débrayables, consécutivement au contrat remporté en 2018 par le pôle Transport par câble, MND ROPEWAYS.

Hebei Tourism Investment renouvelle sa confiance à MND et bénéficiera ainsi de l'offre globale du groupe sur le site de Golden Mountain.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND souligne : « Ce contrat est le fruit de la mobilisation constante de nos équipes, et je tiens à saluer leur travail en cette période inédite que vivent les entreprises depuis le début de l'année avec la pandémie de covid-19. Déjà mobilisés sur les projets de transport par câble pour ce même site, nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Hebei Tourism Investment pour contribuer au développement du domaine skiable de Jinshanling Golden Mountain.

Au cours des derniers mois, MND a remporté de nouvelles commandes, qui seront réalisées de 2020 à 2022, avec notamment des solutions de transport par câble en milieu urbain comme en montagne, des projets d'enneigement dans les Alpes, au Japon et en Chine, des prestations liées à la sécurité des domaines skiables en Europe, Asie Centrale et Amérique du Nord. La confiance de nos clients avec ces nouvelles commandes conforte le plan de développement global du groupe, bâti autour de la production de solutions Made in France sur notre territoire régional en Auvergne-Rhône-Alpes et exportés à près de 80% à travers le monde. »

OPTIMISATION ENERGETIQUE ET INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE

MND accompagne ses clients et les exploitants de domaines skiables dans leurs démarches de réduction de leur empreinte écologique, en particulier à travers des solutions d'optimisation des équipements installés. Le Groupe est notamment le 1er constructeur au monde à avoir intégré dans son logiciel de gestion de production de neige, la fonctionnalité permettant de produire une énergie propre grâce aux réseaux d'enneigement.

À La Thuile en Italie, MND poursuit notamment le développement de son expertise sur le sujet de la production hydroélectrique où le succès est au rendez-vous. Après l'intégration de deux turbines hydro-électriques au réseau d'enneigement, l'investissement est déjà rentabilisé avec une production d'électricité de 20% supérieure à la consommation du système d'enneigement.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

