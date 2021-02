Première en Géorgie : la station de ski de Gudauri sécurise son domaine grâce à ses nouveaux systèmes de contrôle des risques avalancheux (2021/02/01 07:30 AM)

MND, n°1 mondial de la prévention et du contrôle des risques avalancheux via son pôle MND SAFETY, et son partenaire géorgien Mountain Resorts Solutions (MRS) ont déployé le premier système de contrôle des risques avalancheux sur un domaine skiable géorgien. Opérationnel depuis l'automne 2020, ce projet d'ampleur fait d'ores et déjà référence dans la région et permet à Mountain Resort Development Company (MRDC), société d'État géorgienne qui gère l'exploitation des stations de Gudauri, Bakuriani, Mestia et Goderdzi, de bénéficier de systèmes sans explosif et pilotables à distance.

La station de Gudauri, plus grand domaine skiable du Caucase, a choisi des technologies et des matériels Made in France pour sécuriser et prévenir les risques avalancheux, une première pour la Géorgie. Situé à plus de 2 000 mètres d'altitude, le site s'est équipé de 24 Gazex, 10 abris / mini-abris, 1 DaisyBell ainsi qu'un système complet de monitoring, comprenant 1 station météo et 1 réseau de détection infrason, pour analyser et surveiller en temps réel le domaine. Depuis le début de la saison, les 20 systèmes fixes déjà installés ont permis de réaliser 3 journées de PIDA (Plan d'Intervention et de Déclenchement des Avalanches) dans le cadre de la sécurisation du domaine qui, bien que fermé aux skieurs, assure une liaison secondaire entre Kobi et Gudauri.

Les systèmes MND SAFETY reposent sur une technologie basée sur l'explosion d'un mélange gazeux et sont déclenchés à distance afin de garantir une totale sécurité des opérateurs. Seuls systèmes au monde qui n'utilisent pas d'explosif, ils ne nécessitent ainsi aucun transport ou manipulation de charges explosives, ni d'intervention humaine dans la zone avalancheuse à sécuriser. Très rapides à mettre en œuvre, opérationnels 24h/24 et dans toutes les conditions météorologiques, ils génèrent une ou plusieurs explosions puissantes au-dessus du manteau neigeux. Des atouts majeurs, tant sécuritaires qu'environnementaux, qui ont su convaincre les responsables de ce site géorgien de haute montagne.

L'installation des équipements et la formation des équipes de MRDC ont été assurées par le groupement d'entreprises comprenant MND SAFETY et son partenaire local MRS.

Irakli Chirakadze, Directeur général de MRDC, déclare :« Nous souhaitions la solution la plus performante pour sécuriser notre domaine skiable. Les systèmes proposés par MND SAFETY nous permettent d'intervenir rapidement, par tous les temps, et en toute sécurité. Ils sont dotés d'une technologie moderne garantissant la sécurité de nos collaborateurs et une disponibilité permanente du système, sur une zone à risques élevés. C'est une première en Géorgie. »

Sergo Shugarov, Président - Directeur général de MRS, commente : « Nous avons su apporter, grâce au savoir-faire français de MND SAFETY, une réponse globale pour traiter la sécurité avalanche de Gudauri et ce dans des temps de réalisation record pour un tel chantier. D'autres sites touristiques ainsi que des infrastructures routières pourraient bénéficier de ces solutions sans explosifs afin de contrôler le risque avalancheux. »

Les systèmes de prévention et de contrôle des risques avalancheux de MND SAFETY sont présents sur les pentes enneigées de 22 pays dans le monde (Russie, États-Unis, Italie, etc.), afin de prévenir le risque d'avalanche sur les domaines skiables, les routes, les voies ferrées ou les sites industriels. À ce jour, près de 3 000 systèmes sont opérationnels afin de prévoir et contrôler les risques avalancheux sans manipulation d'explosifs. Uniques au monde, ces solutions françaises sont protégées par de nombreux brevets.

À propos de Gudauri

Situé à 2 196 mètres d'altitude, Gudauri est l'une des principales stations de ski de Géorgie. Distant de seulement 110 kilomètres de Tbilissi, la capitale du pays, sur la route internationale menant à la Russie, Gudauri est la station de ski la plus accessible de Géorgie et celle dont la fréquentation est la plus importante. Son domaine skiable, de renommée internationale, compte 18 remontées mécaniques et s'élève jusqu'à 3 278 mètres d'altitude.

Plus d'infos : www.gudauri.ski/eng

À propos de MRDC

La société géorgienne Mountain Resort Development Company (MRDC) a été créée en 2013 par l'État géorgien sous tutelle du Ministère de l'Économie et du Développement Durable. Elle opère la station de ski de Gudauri depuis 2014. Par décision du Ministère en charge de MRDC, la gestion des stations de Bakuriani - Didveli et Goderdzi ont été confiées à MRDC respectivement en 2014 et 2015. Depuis 2017, le portefeuille de MRDC comprend les stations géorgiennes suivantes : Gudauri, Bakuriani (Kokhta, Mitarbi, Didveli), Goderdzi, Hatsvali et Tetnuldi (Mestia).

Plus d'informations sur : www.mrg.gov.ge/

À propos de MRS

Mountain Resort Solutions (MRS) est la première entreprise certifiée ISO en Géorgie pour la gestion de projets d'infrastructure tels que la construction, l'installation et l'entretien de remontées mécaniques de ski et urbaines ; systèmes de fabrication de neige artificielle ; systèmes de prévention des risques naturels ; stations de ski machines spéciales pour le surfaçage et la sécurité. Depuis 2017, MRS est l'entreprise à la croissance la plus rapide de Géorgie avec une offre unique, qui fournit des produits et des solutions de haute qualité pour le développement des stations de montagne.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

