Mobi724 Global Solutions Inc. est une société fintech alimentée par l'intelligence artificielle (IA). La société fournit une plateforme qui permet aux banques et aux commerçants d'offrir à leurs clients des incitations en temps réel liées aux cartes de paiement, dans un format en marque blanche. Son objectif est d'ajouter une couche d'intelligence actionnable pilotée par l'IA à chaque transaction de paiement, en créant des expériences engageantes pour les consommateurs et en générant des opportunités commerciales incrémentales pour ses clients. Son portefeuille de solutions comprend des solutions liées aux cartes et à l'intelligence artificielle. Ses solutions peuvent être déployées sur n'importe quelle méthode de paiement numérique et n'importe quel réseau, avec un CRM tiers, un catalogue de récompenses ou une application mobile. Elles offrent aux émetteurs de cartes de paiement et aux réseaux un processus d'intégration sécurisé et flexible. Elle fournit des capacités de gestion du cycle de vie des détenteurs de cartes et d'optimisation des portefeuilles de cartes de paiement grâce à des solutions d'engagement axées sur les transactions et améliorées par l'IA. Elle opère pour le compte d'émetteurs de cartes de paiement et de clients.

Secteur Logiciels