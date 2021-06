Mobi724 conclu un placement privé de 845 000 $ et accepte une offre de prêt conditionnel du gouvernement du Québec via Investissement Québec d'un montant maximal De 2 300 000 $ 23/06/2021 | 14:05 Envoyer par e-mail :

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 23 juin 2021) - Mobi724 Global Solutions Inc. (TSXV : MOS) (« Mobi724 » ou la « Société »), une société de fintech offrant des solutions liées aux cartes de paiement et propulsées par l'intelligence artificielle, annonce qu'elle a conclu un financement par placement privé sans intermédiaire (l'« Offre ») pour un produit total de 845 000 $ et a accepté une offre de prêt conditionnelle d'un montant maximal de 2 300 000 $ du gouvernement du Québec par l'intermédiaire de son mandataire Investissement Québec pour une durée de 6 ans (l'« Offre de Prêt »). Conclusion du Placement Privé : La clôture de l'Offre a été facilitée par Echelon Wealth Partners (« Echelon ») et consistait en la vente de 16 900 000 unités (chacune, une « unité ») de la Société au prix de 0,05 $ l'unité (le « prix d'achat »). Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et des trois quarts d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier permet à son porteur d'acheter une action ordinaire (chacune une « action de bon de souscription ») au prix de 0,06 $ par action de bon de souscription pendant une période de 3 ans après la date de clôture, sous réserve que si le prix pondéré en fonction du volume des actions ordinaires est égal ou supérieur à 0,20 $ pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs, la Société peut, à tout moment, devancer la date d'expiration des bons de souscription à une date qui tombe 30 jours après la date à laquelle la Société aura émis un avis de cette nouvelle date d'expiration à tous les titulaires de bons de souscription et publié un communiqué de presse à la même date confirmant cette nouvelle date d'expiration. L'Offre a été vendu aux termes de dispenses des exigences de prospectus. Le produit de la vente des parts sera ajouté au fonds de roulement pour la poursuite des activités de la Société. Les titres émis dans le cadre de l'Offre sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour et la réalisation de l'Offre demeure conditionnelle à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »). Des investisseurs sans lien de dépendance ont souscrit 14 600 000 unités et 2 300 000 unités supplémentaires ont été acquises par certains dirigeants, administrateurs et membres de l'équipe de direction de Mobi724. En contrepartie de leur implication, Echelon a gagné une commission de recommandation de 58 400 $ en espèces et 1 168 000 bons de souscription de courtier émis selon les mêmes conditions que les actions de bon de souscription susmentionnées. Les unités acquises par certains initiés sont considérées comme une « opération entre personnes apparentés » en vertu du Règlement 61-101 et sont exemptées des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 (conformément aux paragraphes 5.5 (a) et 5.7 (a)) car ni la juste valeur marchande des actions ordinaires distribuées ni la contrepartie reçue des parties intéressées n'excédaient 25 % de la capitalisation boursière de la Compagnie. Offre de Prêt : La clôture de l'Offre de prêt est assujettie à la réalisation par la Société de certaines conditions de clôture que la Société prévoit remplir au plus tard dans les 30 prochains jours. Le prêt sera garanti par hypothèque et il est prévu que le Prêt soit déboursé en trois tranches, la première, au montant de 1 150 000 $, devant être déboursée à la clôture de la transaction. Les deux tranches suivantes devraient être déboursées d'ici le 31 décembre 2021 sous réserve du respect des conditions prévues à l'Offre de prêt. L'Offre de prêt contient certaines clauses restrictives et garanties habituelles pour ce type de transactions. L'Offre de prêt portera intérêt au taux de 10 % l'an, payable mensuellement. Le prêt prévoit un moratoire de remboursement de capital de 18 mois à compter de la date du premier déboursement, après quoi le capital du prêt sera remboursable en 54 versements mensuels égaux. L'Offre de prêt prévoit que le gouvernement du Québec via Investissement Québec pourra convertir, en tout temps, la totalité ou une partie du prêt en actions ordinaires de la Société, à un prix de conversion égal au cours en vigueur sur le marché des actions le jour de la conversion moins l'escompte maximum permis par les politiques de la Bourse mais, en aucun cas, le prix de conversion ne sera inférieur au minimum permis en vertu de ces politiques. Sous réserve de l'approbation finale de la Bourse, la Société émettra à l'occasion du déboursement de chaque tranche, une débenture convertible au gouvernement du Québec via Investissement Québec représentant la tranche déboursée et ce, conformément aux modalités de l'Offre de prêt. Mathieu Laurin, Directeur financier de Mobi724, a déclaré : « Ce financement en fonds propres de 845 000 $, couplé aux levées de fonds propres de 1 280 500 $ ayant été annoncées le 28 janvier 2021 et le 9 février 2021, s'aligne sur la levée de fonds propres de 2 000 000 $ que la Société avait fait mention lors de la dernière AGA en décembre 2020 pour l'exécution de notre plan d'affaires 2021 » À propos de Mobi724 Global Solutions Inc. « Chaque transaction est une opportunité » Mobi724 Global Solutions Inc. (TSXV : MOS) est une plate-forme fintech qui permet aux banques et aux commerçants d'offrir des incitations liées aux cartes de paiement en temps réel, dans un format en marque blanche. L'objectif de Mobi724 est d'ajouter une couche d'intelligence exploitable améliorée par l'intelligence artificielle à chaque transaction de paiement, créant des expériences de consommateur engageantes et générant des opportunités commerciales incrémentielles pour ses clients. Avertissement légal Mobi724 avertit les investisseurs que tout énoncé prospectif ou projection faite par Mobi724 est sujet à des risques et à des incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits sous la rubrique "Facteurs de risque et incertitudes" dans le rapport de gestion de la Société, disponible sur SEDAR. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE SOLLICITATION D'ACHETER OU DE VENDRE DES TITRES AUX ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE NEWSWIRE AMÉRICAINS OU DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS. Ce communiqué de presse a été traduit en français à partir de l'original en anglais qui fut diffusé le 23 juin 2021 et représente une traduction fidèle au meilleur des connaissances du traducteur. En cas de divergence entre les deux documents, seule la version anglaise fera foi. Relations avec les investisseurs : Pour de plus amples informations, visitez www.mobi724.com/fr/ ou contactez : Marcel Vienneau, PDG

