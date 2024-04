Mobico Group PLC est un opérateur de transport international. La société fournit des solutions de mobilité aux villes, aux entreprises, à l'éducation, aux soins de santé et aux clients. Elle est internationalement diversifiée avec un portefeuille de contrats et de marques de clients. La société exploite des services de transport dans 11 pays, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Espagne, le Maroc, la Suisse, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Irlande et le Bahreïn, avec quelques services d'autocars internationaux vers d'autres pays européens. Sa filiale, ALSA, exploite des services d'autobus et d'autocars longue distance, régionaux et urbains dans toute l'Espagne, ainsi qu'au Maroc, au Portugal, en Suisse et en France. ALSA propose également des solutions de mobilité pour répondre aux besoins des entreprises, des loisirs et des soins de santé. Ses activités en Amérique du Nord s'articulent autour de trois pôles : le transport d'étudiants, le transport en commun et les services de navette. Elle opère dans 34 États des États-Unis et dans trois provinces canadiennes. La société exploite des services ferroviaires sur sept lignes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.