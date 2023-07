Mobico Group PLC, anciennement National Express Group PLC, est un opérateur de transport public international basé au Royaume-Uni. Il exploite des services de transport dans onze pays : le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Espagne, le Maroc, la Suisse, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Irlande et le Bahreïn, ainsi que quelques services d'autocars internationaux vers d'autres pays européens. Elle exploite des services d'autobus et d'autocars au Royaume-Uni. Sa filiale, ALSA, est active dans le secteur du transport routier de passagers en Espagne. ALSA exploite des services d'autobus et d'autocars longue distance, régionaux et urbains dans toute l'Espagne, ainsi qu'au Maroc, au Portugal, en Suisse et en France. ALSA propose également des solutions de mobilité pour répondre aux besoins des entreprises et des loisirs. Ses activités en Amérique du Nord s'articulent autour de trois pôles : le transport d'étudiants, le transport en commun et les services de navette. Elle opère dans environ 34 États des États-Unis et trois provinces canadiennes. Elle exploite un certain nombre de lignes ferroviaires dans le sud-ouest de l'Allemagne.