La perte de Mobile Streams se creuse en raison de charges non récurrentes et de créances irrécouvrables

(Alliance News) - Mobile Streams PLC a déclaré vendredi que sa perte annuelle s'était creusée malgré la multiplication des revenus, en raison de charges non récurrentes, notamment de créances douteuses.

Le groupe de contenu basé à Londres, spécialisé dans les jeux, les esports et les jetons non fongibles, a déclaré que la perte avant impôts pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin était de 2,8 millions de livres sterling, soit un quasi-triplement par rapport à 1,0 million de livres sterling un an plus tôt. Dans le même temps, le revenu a plus que doublé, passant de 395 000 GBP à 1,0 million GBP.

Les actions de Mobile Streams étaient en hausse de 15% à 0,13 pence chacune à Londres vendredi à la mi-journée.

La société a déclaré que l'aggravation de sa perte malgré l'amélioration de ses revenus était en grande partie due à 1,2 million de GBP de charges non récurrentes, notamment des provisions pour créances douteuses ou irrécouvrables, l'amortissement d'actifs incorporels, des charges de dépréciation liées à des actifs acquis, une perte de la juste valeur des investissements et une charge de juste valeur pour les bons de souscription émis en mars.

Mobile Streams n'a déclaré aucun dividende pour son exercice 2022, inchangé par rapport à l'année précédente.

Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son solde de trésorerie au 30 juin de 1,7 million de livres sterling ainsi que son flux de trésorerie couvrent les opérations de la société dans un avenir prévisible.

Elle a annoncé une prolongation de son contrat avec International Gaming Systems pour six mois à partir de janvier. Cela fait suite à l'annonce du gain du contrat au cours de son exercice 2022, qui a fourni environ 586 000 GBP en flux de revenus.

"Le conseil continue d'examiner des sources supplémentaires pour élargir l'attrait de son activité de contenu. L'objectif principal pour l'année en cours sera la croissance et le développement des produits et des pipelines de vente pour ces activités", a déclaré le président Bob Moore.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

