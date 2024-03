(Correction du fait que Mobile Streams a réduit sa perte.)

Mobile Streams PLC - Fournisseur de contenu mobile basé à Londres - Le chiffre d'affaires pour le semestre clos le 31 décembre est tombé à 169 000 GBP, contre 1,1 million de GBP l'année précédente. La société réduit sa perte avant impôts à 289 000 GBP, contre une perte de 1,2 million GBP. La réduction du chiffre d'affaires est conforme aux attentes, suite à l'achèvement de son partenariat avec International Gaming Systems le 30 juin. La société a indiqué dans son rapport annuel fin décembre que son partenariat stratégique avec IGS, annoncé en janvier 2022, a contribué de manière significative à la croissance du chiffre d'affaires au cours de l'année qui s'est achevée le 30 juin. Elle affirme être désormais "bien positionnée en tant qu'entreprise", avec "un ensemble solide de plates-formes technologiques et d'investissements propriétaires", et reste sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité opérationnelle cette année sur une base mensuelle.

Golden Prospect Precious Metals Ltd - société d'investissement à capital fixe axée sur les entreprises du secteur de l'or et des métaux précieux - La perte avant impôts passe de 12,7 millions de GBP à 1,4 million de GBP pour 2023. La perte nette passe de 11,7 millions de livres sterling à 468 090 livres sterling, les moins-values nettes sur les investissements détenus à la juste valeur passant de 11,8 millions de livres sterling à 580 095 livres sterling. Le gestionnaire d'investissement indique que 2023 "a été une année particulièrement volatile pour les métaux précieux", principalement en raison de "la poursuite des achats des banques centrales" et de "la détérioration de la situation géopolitique". Il ajoute toutefois que si les baisses de taux d'intérêt se poursuivent comme prévu, "cela devrait soutenir les métaux précieux".

Central Asia Metals PLC - explorateur de cuivre, de zinc et de plomb opérant au Kazakhstan et en Macédoine du Nord - déclare un dividende final de 9 pence par action pour 2023, en baisse par rapport aux 10 pence de l'année précédente. Cela porte le dividende annuel à 18 pence, en baisse par rapport aux 20 pence de l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements passe de 131,6 millions USD à 96,5 millions USD, la marge se réduisant de 57 % à 47 %. Les recettes nettes passent de 220,9 millions USD à 195,3 millions USD. La production de cuivre passe de 14 254 tonnes à 13 816 tonnes, la production de zinc sous forme de concentré passe de 21 473 tonnes à 20 338 tonnes et la production de plomb sous forme de concentré passe de 27 354 tonnes à 27 794 tonnes. La société prévoit pour 2024 une production de cuivre comprise entre 13 000 et 14 000 tonnes, une production de zinc sous forme de concentré comprise entre 19 000 et 21 000 tonnes et une production de plomb sous forme de concentré comprise entre 27 000 et 29 000 tonnes. Nigel Robinson, directeur général, déclare que la société a réalisé "une performance solide" et "atteint nos objectifs de production... en dépit d'un environnement économique difficile et de la détérioration des prix des métaux".

La société annonce également un investissement conditionnel de 3 millions de livres sterling dans Aberdeen Minerals Ltd, en échange d'une participation de 28,7 % dans la société d'exploration de nickel, de cuivre et de cobalt qui cible actuellement le projet Arthrath et les zones voisines dans l'Aberdeenshire, au nord-est de l'Écosse, et qui a déjà signalé une minéralisation évolutive dans cette région. La société indique que son investissement permettra de financer divers forages et autres tests à Arthrath. Son investissement consiste en une souscription de 35,3 millions d'actions à 8,5 pence chacune. Elle recevra également des bons de souscription lui permettant d'investir 2 millions de livres sterling supplémentaires à 11 pence l'unité, ce qui porterait sa participation à 37,8 %.

Botswana Diamonds PLC - Explorateur de diamants axé sur le Botswana et l'Afrique du Sud - déclare un revenu de 24 000 GBP pour le semestre se terminant le 31 décembre, après n'avoir généré aucun revenu l'année précédente. La perte avant impôts pour la période passe de 330 000 GBP à 251 000 GBP. La société fait également état de progrès opérationnels en dépit de la "période de turbulences", notamment de progrès positifs concernant les permis d'exploitation minière à Thorny River et l'octroi d'une licence de prospection sur des propriétés en Eswatini. Le président John Teeling déclare : "Bien que le marché du diamant ait été déprimé tout au long de 2023, il est important de reconnaître que c'est la tendance à long terme qui est importante pour l'industrie du diamant, et en particulier pour les explorateurs. Entre-temps, 2024 a commencé de manière plus positive avec des ventes de diamants et un semblant de stabilité après une année dernière difficile." Il ajoute que "les perspectives à long terme pour les diamants restent solides".

