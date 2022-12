Les actions de Mobile Streams baissent en raison du retard des résultats ; les résultats sont attendus pour le 30 décembre.

(Alliance News) - Mobile Streams PLC a déclaré vendredi que la vérification de ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin "prend plus de temps que prévu".

Mobile Streams a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que les résultats soient publiés le 30 décembre ou avant.

Les actions du fournisseur de contenu mobile basé à Londres étaient en baisse de 4,6% à 0,11 pence chacune à Londres vendredi matin.

Le directeur général Mark Epstein a déclaré : "Le conseil d'administration est déçu par les retards dans la préparation et la publication de ces comptes, qui sont maintenant terminés et attendent la fin de l'examen final par l'auditeur de la société, PKF Littlejohn."

"Pour éviter tout doute, aucune question n'a été soulevée au cours de la préparation et de l'examen des comptes qui soulèverait des inquiétudes quant à la situation financière de l'entreprise en tant qu'entreprise en activité. Notre [directeur financier] travaille avec diligence avec le conseil d'administration et les auditeurs pour s'assurer que les comptes sont terminés et publiés dès que possible", a poursuivi M. Epstein.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

