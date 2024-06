Mobile Streams plc est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans la vente de contenu pour la distribution sur des appareils mobiles et la fourniture de plateformes et de services de connaissance et d'intelligence des données. La société est spécialisée dans les contenus de nouvelle génération, tels que les jeux, les sports électroniques et les jetons non fongibles (NFT). Son portefeuille diversifié lui permet de distribuer environ 3 000 jeux multiplateformes. La société se concentre sur l'organisation d'événements de jeux à la fois localement et dans des arènes de compétition afin de stimuler la communauté, les classements et les livestreams. Ses services Streams d'analyse, d'intelligence et de visualisation des données et ses outils d'optimisation du marketing soutiennent l'activité de contenu, tout en servant des clients sur mesure au niveau de l'entreprise et la plateforme libre-service Streams SaaS Software as a Service (SaaS). L'entreprise est un producteur et un fournisseur mondial de NFT pour des équipes de football et des sports de premier plan, par le biais de leurs propres sites web et de son site https://heroesnftclub.com/.

Secteur Services intégrés de télécommunications