Mobile Streams plc est une société de médias mobiles basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans les contenus de nouvelle génération tels que les jeux, les e-sports et les jetons non fongibles (NFT). La Société est engagée dans des activités commerciales, telles que la vente de contenu mobile par le biais d'organisations multinationales (Services aux opérateurs mobiles), et la fourniture de plateformes et de services d'analyse et d'intelligence des données (Autres frais de service). Le portefeuille de la société permet la distribution d'environ 3000 jeux multiplateformes. Sa technologie de plateforme d'intelligence de contenu circule en temps réel et révèle comment les consommateurs interagissent avec un contenu spécifique. Elle permet aux marques de comprendre ce qui est chaud et de découvrir les nouvelles tendances de contenu avant tout le monde. La société est également engagée dans la fourniture de licences et de merchandising. Elle est un producteur et fournisseur mondial de NFT pour des équipes de football et des sports de premier plan, diffusés à la fois sur leurs propres sites Web et sur son site https://heroesnftclub.com/.

Secteur Services intégrés de télécommunications