Une étude révèle que la vitesse de l'Internet en Russie baisse en raison d'une pénurie de matériel.

Les plus grands opérateurs de télécommunications du pays, dont MTS et Megafon, ont contesté cette étude, affirmant avoir constaté une augmentation des vitesses en février, tant à Moscou qu'au-delà.

Des cadres supérieurs du secteur des télécommunications et d'autres sources industrielles ont déclaré à Reuters à la fin de l'année dernière que le départ des fabricants de matériel de télécommunications Nokia et Ericsson pourrait paralyser les réseaux mobiles du pays à long terme et entraîner une détérioration des communications pour les Russes.

La principale publication du secteur, Telecom Daily, citant des données basées sur les "résultats de dizaines de milliers de mesures" effectuées par les utilisateurs de l'outil de suivi de la vitesse de l'Internet "Megabitus", a déclaré que Moscou a connu une augmentation de 32% de la vitesse moyenne de l'Internet mobile par rapport à l'année précédente, tandis que les autres régions du pays ont connu une baisse de 7%.

Telecom Daily, qui publie des informations et des analyses sur le secteur depuis 20 ans, a attribué cette baisse à la pénurie d'équipements et à la tendance des opérateurs mobiles à installer de nouvelles stations de base dans les grandes villes, où la demande pour leurs services est la plus forte.

Il a également déclaré qu'une baisse du trafic Internet mobile à Moscou avait contribué à une augmentation des vitesses dans cette ville.

"Tout problème de connexion à Moscou ou à Saint-Pétersbourg pourrait devenir une source de graves problèmes d'image pour un opérateur", a déclaré Denis Kuskov, PDG de Telecom Daily. "Et, inversement, personne ne remarquera si la vitesse baisse de 20 à 30 % dans un quartier éloigné."

MTS a déclaré avoir constaté une augmentation du trafic et des vitesses d'Internet mobile dans les régions, n'enregistrant aucune baisse.

"MTS travaille constamment à l'expansion de la capacité du réseau, et les opérateurs de télécommunications et les régulateurs sont engagés dans un dialogue visant à supprimer les obstacles administratifs et à stimuler le développement de l'industrie", a-t-il déclaré.

Le rival Megafon a déclaré que la vitesse médiane de l'Internet mobile sur son réseau dans les régions à l'exclusion de Moscou était supérieure de 14 % en février en glissement annuel, et de 18,5 % dans la capitale.

Les autres grands opérateurs Tele2 et Beeline, ainsi que le ministère russe du numérique, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.