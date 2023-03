Mobile Tornado dévoile un abonnement de 500 000 GBP et prévoit des résultats pour 2022

(Alliance News) - Mobile Tornado Group PLC a dévoilé mercredi une souscription de nouvelles actions pour lever environ 500 000 GBP avant frais, tout en fournissant des prévisions pour ses résultats annuels 2022.

La société de communication basée à Harrogate, en Angleterre, a déclaré que 25,0 millions de nouvelles actions seraient disponibles à la souscription, soit environ 6,6% du capital social existant, au prix de 2,00 pence chacune.

Les actions de Mobile Tornado étaient en baisse de 9,5% à 1,90 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Elle a également annoncé la capitalisation de 259 490 GBP de dette due à InTechnology PLC en 13,0 millions de nouvelles actions au prix d'émission.

"Depuis que nous avons annoncé les changements au sein du conseil d'administration le 9 janvier, je suis heureux d'annoncer que l'entreprise a rapidement augmenté ses ventes et ses activités de développement commercial et qu'elle s'est engagée activement auprès d'un certain nombre de nouveaux partenaires et clients potentiels ", a déclaré le président du conseil d'administration et directeur général par intérim, Jeremy Fenn, faisant référence au directeur général Avi Tooba qui a quitté ses fonctions au début du mois de janvier.

Fenn poursuit : "En combinant notre plate-forme cellulaire robuste et fiable de type "push to talk" avec la toute dernière technologie de gestion des effectifs, notre solution offre aux organisations tout ce dont elles ont besoin pour communiquer de manière transparente avec les membres de leur équipe et les gérer à l'aide d'une seule application et d'un seul appareil, où qu'ils se trouvent dans le monde. Il s'agit d'une première pour notre marché mondial et cela crée des opportunités de croissance passionnantes pour l'entreprise et nos partenaires.

"Cette petite levée de fonds nous permettra d'accélérer encore nos activités de développement commercial, avec le recrutement de professionnels de la vente supplémentaires sur les marchés clés et l'exécution d'une campagne de sensibilisation beaucoup plus intensive. J'ai hâte de mettre davantage à jour le marché avec nos résultats 2022 au cours de la semaine commençant le 17 avril."

En prévision de ses résultats pour 2022, Mobile Tornado a également prévu mercredi un revenu annuel total d'environ 2,3 millions de livres sterling, soit une baisse de 12 % par rapport aux 2,6 millions de livres sterling réels de l'année précédente.

La marge brute devrait baisser de 11 %, passant de 2,5 millions de livres sterling en 2021 à 2,2 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et perte d'amortissement devrait se creuser pour passer de 30 000 à 290 000 livres sterling.

"Notre ancien client au Canada, qui a cessé ses activités à la fin de 2021 comme indiqué précédemment, représentait 20 % du revenu total et 10 % des revenus récurrents dans les chiffres comparatifs de l'année précédente", a déclaré Mobile Tornado dans un communiqué.

"Il est donc agréable d'annoncer qu'en dehors de cela, nous avons enregistré une modeste augmentation de nos revenus totaux et récurrents dans le reste de notre clientèle."

La société a ajouté qu'elle explorait de nouvelles voies de commercialisation "pour s'assurer que sa proposition améliorée ait l'opportunité de délivrer son plein potentiel, et l'accélération prévue de nos activités de développement commercial soutiendra davantage cette démarche".

