Mobile World Investment Corp est une société basée au Vietnam, active dans le secteur de la vente au détail, principalement dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. La société est engagée dans les activités de plusieurs chaînes de vente au détail sous forme de magasins physiques et électroniques, à savoir DienmayXANH.com, thegioidong.com, BachhoaXANH.com et BigPhone.com. La chaîne thegioidong.com est spécialisée dans la vente au détail de produits numériques, notamment de téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs portables et d'accessoires pour ces produits. La chaîne Dienmayxanh.com est spécialisée dans la vente au détail de produits électroniques grand public et d'appareils ménagers, tels que téléviseurs, systèmes de karaoké, réfrigérateurs, machines à laver, cuiseurs à riz, mixeurs, fers à repasser, fours à micro-ondes et aspirateurs, etc. BachhoaXANH.com est une chaîne de supermarchés et d'épiceries. BigPhone.com vend des téléphones portables et des accessoires au Cambodge.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques