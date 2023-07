mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Autres

Apprentissages réussis chez mobilezone



28.07.2023 / 06:45 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 28 juillet 2023 Cet été, 43 apprentis en Suisse ont terminé avec succès leur formation chez mobilezone Suisse. Pour la nouvelle année de formation, 66 jeunes commenceront leur apprentissage chez mobilezone. Cette année, mobilezone emploie 160 apprentis en Suisse et 11 en Allemagne. Cette année, 38 apprentis dans le commerce de détail, 2 apprentis employés de commerce, un spécialiste informatique et 2 logisticiennes ont terminé avec succès leur apprentissage chez mobilezone en Suisse. Andreas Fecker, CFO du groupe mobilezone, déclare: «Nous félicitons tous les jeunes diplômés de tout cœur pour cette réussite et sommes ravis de pouvoir continuer à employer dans l'entreprise un grand nombre de ces jeunes gens bien formés.» Pour cette nouvelle année de formation, 59 gestionnaires du commerce de détail CFC, 3 apprentis employés de commerce, 2 apprentis relation client, un apprenti en logistique et un apprenti en informatique vont débuter en août 2023. Ainsi, 160 apprentis en tout travaillent chez mobilezone en Suisse. La formation des apprentis repose sur une longue tradition de 22 ans chez mobilezone: au début, l'entreprise formait des apprentis dans le domaine de la vente ainsi que dans la logistique et l'informatique. En 2008, la formation en commerce de détail est venue s’y ajouter. Depuis 2020, les jeunes intéressés peuvent également suivre une formation d’agent ou d’agente relation client et d’informaticien spécialisé dans le développement d’applications. Avec son programme de formation solide, mobilezone s'est imposée sur le marché du travail suisse comme une entreprise de formation importante et forme dès aujourd'hui les spécialistes de demain. Le succès de la tradition de formation en Suisse a servi de modèle pour les sociétés allemandes de mobilezone afin de contrer le manque de main d'œuvre qualifiée. En Allemagne, mobilezone forme des apprentis depuis l'été 2021. Les deux premiers apprentis ont terminé avec succès leur apprentissage et ont été embauchés. A partir d'août 2023, sept nouveaux apprentis ont pu être embauchés dans les sociétés allemandes: un apprenti pour la logistique d'entrepôt, deux employés de commerce pour la gestion de bureau, un employé de commerce pour la gestion du système informatique, un employé de commerce pour la gestion de la numérisation, une employée de commerce pour la gestion du commerce extérieur et une réalisatrice médias Digital et Print. mobilezone forme ainsi désormais onze apprentis en Allemagne. Afin de faire connaître le programme de formation chez mobilezone en Allemagne, mobilezone était présente dans différents salons de formation. Communiqué de presse (PDF) Vers les images de presse (JPG) Contact pour les médias

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

Contact pour les médias

