Bilan du classement des télécommunications: deux entreprises du groupe mobilezone élues dans le Top 10



06.09.2023 / 06:45 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 6 septembre 2023 Les deux Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Digital Republic (1ère place) et TalkTalk (7ème place), qui appartiennent au groupe mobilezone, se sont hissés parmi les 10 meilleures entreprises du classement des télécommunications de Bilanz dans le domaine de la téléphonie mobile. Le résultat positif du classement montre que mobilezone a raison de se concentrer stratégiquement sur la satisfaction de la clientèle. Le classement des télécommunications du magazine Bilanz a révélé que deux entreprises appartenant au groupe mobilezone ont été élues dans le top 10 par les consommateurs interrogés. Digital Republic a été classée première dans le domaine de la téléphonie mobile par les clients professionnels et les clients privés interrogés. Et TalkTalk a été classé 7ème dans le domaine des clients privés. Roger Wassmer, CEO de mobilezone Suisse, décrit: «Le résultat du classement de Bilanz nous réjouit, d'autant plus qu'une des priorités stratégiques de mobilezone est l'activité MVNO et son développement». Près de 10 000 utilisateurs ont été interrogés. La qualité, l'innovation, le prix, la flexibilité ainsi que l'assistance à la clientèle des différents fournisseurs ont été évalués. Dans tous les domaines, Digital Republic et TalkTalk ont obtenu des scores élevés. Dans le domaine de la satisfaction des clients, les deux fournisseurs ont obtenu de bonnes notes, ce qui montre que les investissements dans ce domaine important pour mobilezone sont payants. En Suisse, les deux MVNO TalkTalk (depuis 2013) et Digital Republic (depuis janvier 2023) font partie de l'entreprise. En Allemagne, mobilezone exploite un autre MVNO, HIGH. Communiqué de presse (PDF) Siège principal (JPG) Contact pour les médias

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1,0 milliard et un bénéfice de CHF 54,5 millions pour l’exercice 2022. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA.



Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 125 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch

