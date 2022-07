mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Autres

Cette année encore, mobilezone forme avec succès de jeunes spécialistes



20.07.2022 / 06:45



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 20 juillet 2022 30 apprentis ont mené leur apprentissage chez mobilezone cette année. Après les vacances d’été, 51 gestionnaires du commerce de détail ainsi que trois apprenties et apprentis employés de commerce commencent leur apprentissage chez mobilezone. Le programme Trainee se poursuit également. Cet été, 27 et apprentis et apprentis gestionnaires du commerce de détail ainsi que trois apprenties et apprentis employés de commerce ont terminé avec succès leur apprentissage chez mobilezone qui emploie ensuite plus de 75% des diplômés. L’entreprise dépasse donc l’objectif qu’elle s’est fixé dans sa stratégie de développement durable, à savoir proposer un contrat de travail fixe aux deux tiers d’entre eux. Andreas Fecker, CFO, déclare: «La formation de la prochaine génération de collaborateurs est fermement ancrée dans la stratégie de mobilezone en matière de développement durable. Nous félicitons tous les diplômés qui ont réussi et nous sommes heureux de pouvoir à nouveau embaucher un grand nombre de jeunes bien formés dans le cadre d’un contrat de travail fixe» 51 nouveaux apprentis commenceront leur formation chez mobilezone Suisse en août 2022 dans le cadre de la nouvelle année de formation: 48 gestionnaires du commerce de détail CFC et 3 apprentis employés de commerce. mobilezone emploie actuellement 134 apprentis au total dans toute la Suisse. mobilezone forme des apprentis depuis 21 ans. Au début, elle proposait des places d’apprentissage dans le domaine commercial ainsi que dans la logistique et l’informatique (technique des systèmes). En 2008, la formation en commerce de détail est venue s’y ajouter. Depuis 2020, les jeunes intéressés peuvent également suivre une formation d’agent ou d’agente relation client et d’informaticien spécialisé dans le développement d’applications. Le programme Trainee «mobilezone Pioneers» entame déjà sa troisième année d’existence cette année. Deux stagiaires commencent également leur formation au siège de Rotkreuz en septembre, l’un d’entre eux l’a déjà commencée en juin. L’objectif du programme Trainee consiste à recruter de jeunes diplômés et à les intégrer dans l’entreprise, ainsi que d’offrir aux candidats la possibilité d’évoluer dans un environnement de travail pratique afin qu’ils deviennent les experts de demain. Contact pour les médias

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 982 millions et un bénéfice consolidé de CHF 50.7 millions pour l’exercice 2021. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum, Münster et Berlin. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation, des activités de commerce de gros et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch

