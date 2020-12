Communiqué de presse: La filiale allemande de mobilezone lance une nouvelle marque de matériel de téléphonie mobile et de produits de connectivité

La filiale allemande de mobilezone, powwow, lance une nouvelle marque de produits dans les domaines de la téléphonie mobile et de la connectivité, baptisée Pricezilla. Pricezilla propose des produits de divers fabricants à des prix avantageux - au choix à l'achat immédiat ou via un financement flexible sans intérêt. Avec cette nouvelle marque, mobilezone Deutschland GmbH souhaite renforcer sa stratégie en ligne et conquérir de nouveaux groupes de clients.

La filiale mobilezone powwow a élargi son portefeuille en lançant, fin novembre, la nouvelle marque Pricezilla. Cette dernière inclut des produits dans les domaines de la téléphonie mobile et de la connectivité. Les clients bénéficient d'une flexibilité maximale à l'achat car ils ont le choix, pour chaque produit, entre un achat immédiat ou un financement par mensualités sans intérêt. Il peuvent en déterminer eux-mêmes la durée comme bon leur semble: ils disposent de plans de mensualités sur 6, 12, 18 ou 24 mois au choix.

Avec cette nouvelle marque, mobilezone renforce sa stratégie en ligne en Allemagne. Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Aujourd'hui, nous sommes déjà numéro 1 dans le domaine des opérations en ligne indirectes pour les offres de téléphonie mobile avec contrat en Allemagne. Avec la marque Pricezilla, nous allons encore plus loin dans notre stratégie en ligne fructueuse.»

En lançant Pricezilla, la filiale mobilezone powwow vient compléter ses marques bien établies - Sparhandy, Deinhandy et la chaîne TV Handystar. Ces dernières se concentrent sur la commercialisation d'abonnements, c'est-à-dire des offres groupées qui incluent smartphones et abonnements, ainsi que des tarifs de téléphonie mobile et réseau fixe. Jens Barth, co-CEO de powwow déclare à ce sujet: «Avec notre nouvelle marque Pricezilla, nous offrons désormais également une alternative à nos clients qui préfèrent acheter leur matériel sans abonnement mobile et recherchent d'autres produits de connectivité, tels que des tablettes, des wearables, des enceintes Bluetooth, des casques, des buds et AirPods, ou des accessoires comme des prises et des câbles, des stations de charges, des étuis de smartphone et films de protection.» Grâce à ce lancement, powwow élargit son portefeuille de marques en ligne et offre une réponse encore plus complète aux besoins des clients en termes de produits de connectivité.

Pour commencer, Pricezilla se concentrera sur la vente de smartphones de tous les fabricants renommés à des prix avantageux. Puis, dans les prochains mois, l'entreprise complètera son offre par des produits Connectivity CE variés et innovants.

Pour de plus amples informations: www.pricezilla.de

